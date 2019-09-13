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13 вересня • оновлено в 12:20
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РФ зміцниться, а Україна втратить тисячі робочих місць: законопроект №1210

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Україна може втратити десятки тисяч робочих місць, частину валютної виручки і статус одного з головних експортерів продукції металургійної галузі.

Про це OBOZREVATEL заявив глава Федерації металургів України Сергій Біленький. Так, народні депутати розглядають законопроект №1210, який в рази збільшить рентні платежі. Проти такого рішення виступили не тільки представники галузі, а й великі бізнес-асоціації: Союз українських підприємців, Американської торгова палата, Європейська бізнес-асоціація.

"Законопроект 1210 викликав серйозні дискусії і в бізнесі, і в суспільстві. Такої одностайності" проти "давно не було. І американська торгова палата, і Союз українських підприємців, і європейська бізнес-асоціація. Найстрашніше - в чотири рази збільшуються платежі за видобуток залізної руди ", - пояснює Біленький.

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При цьому, якщо в усьому світі платежі стягуються з видобутої і мінімальної обробленої руди, в законопроекті 1210 пропонують платити з урахуванням вартості готової продукції. Таким чином, замість ренти металурги фактично можуть отримати ще один податок - з прибутку.

За словами Біленького, таке нововведення призведе: до зростання цін на українську продукцію: в результаті її не вийде експортувати, тому що поруч є РФ і інші країни з низькою собівартістю; Україна втратить частину валютної виручки; доведеться скоротити кілька десятків тисяч робочих місць, а курс долара може вирости; скоротяться в результаті і надходження від сплати податків – обсяги виробництва впадуть.

"Значна частина - 35% сировини експортується. Це Китай і країни ЄС, Європи. Сьогодні ціни на сировину в Китаї з якістю 62% знаходяться близько 85 доларів. Ми бачимо тенденцію до їх зниження ... У Росії є перевага - в 9-10 разів менше рентна плата, дешевше енергоресурси. Якщо підвищити нам ще ренту, ми станемо неконкурентоспроможними ", – пояснює Біленький.

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Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Ничего страшного! Перед очередным майданом позвоните на Магнитогорский металлургический комбинат, они пришлют вам некандиционные кастрюли
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Serov Oleg
Serov Oleg
отличный закон...у окраины будет больше бюджет..
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филипп филипыч
филипп филипыч
я не понял путин виноват в этом или нет?)
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