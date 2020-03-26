Ціни на нафту впадуть до нової позначки: як на Україну вплине конфлікт між РФ і США

Ціни на нафту в квітні можуть знизитися ще на $3-4 за барель, досягнувши позначки в $25. Така ситуація вже обвалила світовий ринок нафтопродуктів і вдарила по експортерах чорного золота, тоді як в Україні ринкова ціна газу знизилася вже на 28%.

Про те, що буде з цінами на нафту в квітні і як це торкнеться України, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Росію чекають важкі переговори, а ціни на нафту впадуть

Росія вийшла з ОПЕК, насамперед, щоб "покарати" США, впевнений аналітик сировинних ринків Артем Кауц. Мовляв, собівартість видобутку американської сланцевої нафти висока. Росія виходить з угоди – ціни на ринку падають – американцям не вигідно видобувати.

Але в результаті обвал досяг таких рівнів, що невигідно добувати чорне золото стало і Росії. При собівартості на рівні до $40, ціни вже впали до $27.

У найближчі місяці, розповідають аналітики, країни чекають жорсткі переговори. Рано чи пізно угоду доведеться продовжити, а видобуток нафти обмежити. Але переговори ці будуть вкрай складними.

"Скорочувати видобуток доведеться багатьом країнам, зокрема і США, яка раніше її тільки і нарощувала. При цьому на зараз, поки ціни на нафту низькі, Китай і США продовжують нарощувати обсяги запасів. Так, переговори будуть проходити, коли у всіх учасників будуть вкрай великі резерви. У зв'язку з цим перші домовленості буде сформовано в кращому разі на початку літа", – розповідає аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.

При цьому експерт упевнений: у квітні ціни на нафту будуть утримуватися на відмітках у $25-30 за барель. Зараз світ буде зайнятий стабілізацією ситуації з пандемією коронавірусу. У зв'язку з цим переговори про скорочення видобутку будуть відкладені на другий план. Реальних дій щодо стабілізації ситуації з нафтовим ринком можна очікувати ближче до травня, коли ситуація з вірусом буде взята під контроль.

"Домовитися буде вкрай складно. Скорочувати видобуток доведеться багатьом країнам, зокрема і США, яка раніше її тільки і нарощувала. При цьому на зараз, поки ціни на нафту низькі, Китай і США продовжують нарощувати обсяги запасів. Так, переговори будуть проходити, коли у всіх учасників будуть вкрай великі резерви", – розповідає аналітик.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин також вважає, що на квітень можна говорити про широкий діапазон $25-40 за барель. "Ціни на нафту марки Brent, імовірно, будуть волатильними, оскільки ситуація в світі дуже складна як після розпаду угоди ОПЕК+, так і в зв'язку з поширенням коронавірусу. Ймовірно, котирування будуть змінювати траєкторію руху в залежності від вступників на ринок новин", – розповідає Шевчишин.

Як ситуація вплине на Україну

З одного боку, падіння цін на нафту призводить до того, що на світових ринках знижуються ціни на газ, бензин, які імпортує Україна. Економія, за оцінками НБУ, складе близько $5 млрд. Але з іншого, з часом слідом за нафтою падають і інші сировинні ринки.

"Для України це, звичайно, позитив, оскільки ми є нетто імпортером. Тому зниження цін на нафту позначиться зниженням цін на бензин, газ і паливо. Також очікуємо зниження вартості комунальних тарифів", – розповідає Шевчишин.

Наприклад, вартість газу на відкритому ринку з урахуванням ПДВ з лютого по березень упала на 28%. Так, якщо ще в минулому місяці блакитне паливо продавалося за 5,7 тис. грн за тисячу кубометрів, то в березні ціна склала вже 4,1 тис. грн.

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