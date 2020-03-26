Головна Новини
26 березня • оновлено в 21:04
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Ціни на нафту впадуть до нової позначки: як на Україну вплине конфлікт між РФ і США

9.1т
Читати матеріал російською

Ціни на нафту в квітні можуть знизитися ще на $3-4 за барель, досягнувши позначки в $25. Така ситуація вже обвалила світовий ринок нафтопродуктів і вдарила по експортерах чорного золота, тоді як в Україні ринкова ціна газу знизилася вже на 28%.

Про те, що буде з цінами на нафту в квітні і як це торкнеться України, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Росію чекають важкі переговори, а ціни на нафту впадуть

Росія вийшла з ОПЕК, насамперед, щоб "покарати" США, впевнений аналітик сировинних ринків Артем Кауц. Мовляв, собівартість видобутку американської сланцевої нафти висока. Росія виходить з угоди – ціни на ринку падають – американцям не вигідно видобувати.

Але в результаті обвал досяг таких рівнів, що невигідно добувати чорне золото стало і Росії. При собівартості на рівні до $40, ціни вже впали до $27.

У найближчі місяці, розповідають аналітики, країни чекають жорсткі переговори. Рано чи пізно угоду доведеться продовжити, а видобуток нафти обмежити. Але переговори ці будуть вкрай складними.

Ціни на нафту впадуть до нової позначки: як на Україну вплине конфлікт між РФ і США

"Скорочувати видобуток доведеться багатьом країнам, зокрема і США, яка раніше її тільки і нарощувала. При цьому на зараз, поки ціни на нафту низькі, Китай і США продовжують нарощувати обсяги запасів. Так, переговори будуть проходити, коли у всіх учасників будуть вкрай великі резерви. У зв'язку з цим перші домовленості буде сформовано в кращому разі на початку літа", – розповідає аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.

При цьому експерт упевнений: у квітні ціни на нафту будуть утримуватися на відмітках у $25-30 за барель. Зараз світ буде зайнятий стабілізацією ситуації з пандемією коронавірусу. У зв'язку з цим переговори про скорочення видобутку будуть відкладені на другий план. Реальних дій щодо стабілізації ситуації з нафтовим ринком можна очікувати ближче до травня, коли ситуація з вірусом буде взята під контроль.

"Домовитися буде вкрай складно. Скорочувати видобуток доведеться багатьом країнам, зокрема і США, яка раніше її тільки і нарощувала. При цьому на зараз, поки ціни на нафту низькі, Китай і США продовжують нарощувати обсяги запасів. Так, переговори будуть проходити, коли у всіх учасників будуть вкрай великі резерви", – розповідає аналітик.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин також вважає, що на квітень можна говорити про широкий діапазон $25-40 за барель. "Ціни на нафту марки Brent, імовірно, будуть волатильними, оскільки ситуація в світі дуже складна як після розпаду угоди ОПЕК+, так і в зв'язку з поширенням коронавірусу. Ймовірно, котирування будуть змінювати траєкторію руху в залежності від вступників на ринок новин", – розповідає Шевчишин.

Як ситуація вплине на Україну

З одного боку, падіння цін на нафту призводить до того, що на світових ринках знижуються ціни на газ, бензин, які імпортує Україна. Економія, за оцінками НБУ, складе близько $5 млрд. Але з іншого, з часом слідом за нафтою падають і інші сировинні ринки.

"Для України це, звичайно, позитив, оскільки ми є нетто імпортером. Тому зниження цін на нафту позначиться зниженням цін на бензин, газ і паливо. Також очікуємо зниження вартості комунальних тарифів", – розповідає Шевчишин.

Наприклад, вартість газу на відкритому ринку з урахуванням ПДВ з лютого по березень упала на 28%. Так, якщо ще в минулому місяці блакитне паливо продавалося за 5,7 тис. грн за тисячу кубометрів, то в березні ціна склала вже 4,1 тис. грн.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ціна на газ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
нафта газ
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
4
10
Смішно
18
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Valyun Aklyk
Valyun Aklyk
парадокс,но бензин подорожает.,как обычно,ради блага пэрэсичных громадян,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Заяць Олександр
Заяць Олександр
Це Ахметці дуже нашкодить, бо ціни на залізяччя дуже впадуть! Але й бюджет кругленьку суму втратить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А ведь нефть из дырки на паРРаше очень низкого качества! Имея в своем составе разного рода дрянь типа серы - она сильно уступает качеством Аравийской, Нигерийской и, тем более, марок Брент. Теперь представим - потребители попробовали нефть из Аравии. После нее росейское дерьмо никто, в трезвом уме, даром не возьмёт!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Кацaп Кацaпыч,... и никогда не покупали, поэтому и цены рухнули. ))) Россия вышла, а стоимость оухнула, просто так. Ты Д/Б!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги