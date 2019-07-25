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Санкції в дії: по Росії завдали удару через Україну

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Компанія Wexler Group, яка є одним з найбільших постачальників палива, через санкції відмовилася від імпорту дизеля з Росії.

Про це підприємці повідомляють на Facebook, пояснюючи рішення новим спецмитом на російські товари. Обмежувальні заходи, зокрема, вводять додаткове спецмито 3,75% з 1 серпня і 4% з 1 жовтня на імпорт дизельного палива.

"З 1 серпня Wexler Group змушена призупинити поставки дизельного палива походженням з РФ трубопровідним транспортом у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України №624. Рішення прийнято у зв’язку з тим, що додаткове спецмито робить подальші поставки палива трубопровідним транспортом економічно недоцільними", - кажуть в компанії.

Там додають, що для того, щоб задовольнити попит клієнтів, група Wexler активно займається диверсифікацією джерел і способів поставок.

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Дизель подорожчає: чим обернуться нові санкції проти Росії

Санкції в дії

Санкції в дії

topneftegaz.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ввела спецмита на імпорт російського дизельного палива і скрапленого газу.

Кабінет міністрів України 10 квітня розширив список заборонених для імпорту російських товарів. Під санкції потрапив імпорт скляної тари, в тому числі банок, пляшок для харчових продуктів і напоїв, ємностей.

Також Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт ряду товарів з Росії і ввізного мита стосовно інших російських товарів.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Україна
Тег
мито
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Петренко Фёдор
Петренко Фёдор
Опять выстрел себе в ногу. Имбецилам и невдомёк, что санкции - штука обоюдоострая и радоваться им могут только такие вот тупорылые или платные порохоботы.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"по России нанесли удар"© а топливо подорожало в Украине!
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Махно Володимир
Махно Володимир
ребята..россию нужно уничтожать всеми возможными и невозможными путями! вернуть ее во времена первобытности! пусть ху-йло сидит с красной кнопкой, но в одни рваных трусах!
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Петренко Фёдор
Петренко Фёдор
Махно Володимир, 5 баллов. Пересаживайся со своей "Таврии" на "Тесла" и побыстрее. Тогда, мб и будет о чём поговорить.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Махно Володимир, вставай с дивана, иди в АТО, а то без тебя уже пятый год не могут Россию победить!
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