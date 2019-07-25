Санкції в дії: по Росії завдали удару через Україну

Компанія Wexler Group, яка є одним з найбільших постачальників палива, через санкції відмовилася від імпорту дизеля з Росії.

Про це підприємці повідомляють на Facebook, пояснюючи рішення новим спецмитом на російські товари. Обмежувальні заходи, зокрема, вводять додаткове спецмито 3,75% з 1 серпня і 4% з 1 жовтня на імпорт дизельного палива.

"З 1 серпня Wexler Group змушена призупинити поставки дизельного палива походженням з РФ трубопровідним транспортом у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України №624. Рішення прийнято у зв’язку з тим, що додаткове спецмито робить подальші поставки палива трубопровідним транспортом економічно недоцільними", - кажуть в компанії.

Там додають, що для того, щоб задовольнити попит клієнтів, група Wexler активно займається диверсифікацією джерел і способів поставок.

Санкції в дії topneftegaz.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ввела спецмита на імпорт російського дизельного палива і скрапленого газу.

Кабінет міністрів України 10 квітня розширив список заборонених для імпорту російських товарів. Під санкції потрапив імпорт скляної тари, в тому числі банок, пляшок для харчових продуктів і напоїв, ємностей.

Також Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт ряду товарів з Росії і ввізного мита стосовно інших російських товарів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся