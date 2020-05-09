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9 травня • оновлено в 11:47
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Ресторатор Борисов через карантин виставив на продаж свій заклад

1.2т
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Український ресторатор Дмитро Борисов через проблеми, пов'язані з карантином і коронавірусом, виставив на продаж свій ресторан "Канапа" у Варшаві.

Останнім часом заклад став приносити збитки. Про це сайту The Village Україна повідомило керівництво компанії "Сім'я ресторанів Дмитра Борисова".

Ресторан Борисова у Варшаві

Ресторан Борисова у Варшаві

Там пояснили, що "Канапа" працювала в "нуль", іноді з невеликим плюсом на рівні 4-5%, іноді з невеликим мінусом. "У таких випадках розрив доводилося покривати з інших ресурсів компанії. Цю ситуацію ускладнив карантин: за кілька тижнів до введення офіційного карантин у Варшаві кількість гостей знизилася на 90%. Власне, це й стало каталізатором остаточного закриття ресторану", – пояснили у компанії Борисова.

Не виплатили зарплату

На цьому фоні команда "Канапи" звинуватила власників у систематичних затримках зарплати та невиплаті зарплати за останні місяці роботи. У відповідь Борисов визнав проблему та у Facebook пообіцяв гроші повернути. Зокрема, написав він, гроші від продажу закладу підуть на виплату боргів, бонусів та чайових.

"Так, є проблема з виплатою зарплат команді "Канапи" у Варшаві. Ми в жодному разі не ухиляємося від відповідальності і обіцяємо на 100% виплатити все до копійки. ... Якщо чесно, непросте рішення – продати ресторан – ми ухвалили якраз тому. Щоб оперативно розрахуватися з усіма, а не просто "оголосити компанію банкрутом" і зняти з себе відповідальність", – написав Борисов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні може не вистачити на всі виплати грошей Фонду з безробіття. Причина – у зниженні надходжень від ЄСВ та можливому зростанню кількості безробітних.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Діма Борисов
Місце
Польща
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Економіка Ринки та компанії

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