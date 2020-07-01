Ресторани зі "шведським столом" залишають гостей в "мінусі": в мережі розкрили виверти системи

Система харчування "шведський стіл", така улюблена туристами, насправді вкрай вигідна для кафе і ресторанів. Далеко не кожен турист здатний "наїсти" на суму, яку платить за своє харчування.

Але щоб досягти цього, заклади використовують масу хитрощів. Про це йдеться в публікації на Adme.

Дитячі тарілки і величезні склянки

Виробники посуду спеціально виготовляють тарілки меншого розміру для ресторанів з системою "шведський стіл". Ресторатори йдуть на такий крок, щоб скоротити відходи, які залишають відвідувачі.

Розмаїття овочів і крохмалю

Ресторани намагаються ставити в основу свого меню продукти, які можна купити оптом за вигідною ціною. Тому лотки в буфеті часто переповнені стравами з картоплі і рису, а от рибу і м'ясо спеціально розрізають на дрібні шматочки або кладуть в крихітний посуд, щоб відвідувач з'їв якомога менше дорогих продуктів.

Закладам вигідно, щоб приходили сім'ями

Ресторана вигідно, коли у клієнта поганий апетит. Тому часто вони позиціонують себе як сімейний заклад. Адже на одного хорошого їдця в родині припадає кілька дітей або бабусь, які напевно недоїдають.

Персонал тягне час, коли потрібно поповнити лоток з дорогою їжею

Офіціантів зазвичай інструктують, щоб вони не надто поспішали з подачею дорогих продуктів, зате все ситне і дешеве має бути завжди доступно. Не всі відвідувачі чекатимуть, коли принесуть краба або креветки. Хтось і млинцями наїсться, а ресторану це вигідно. Якщо зі столів довго не прибирають брудний посуд, то це теж іноді робиться спеціально – так нижча ймовірність, що гість відправиться за ще однією порцією.

Шведський стіл Gaumont / Le Grand Restaurant

Заклади, які працюють за системою "шведський стіл", витрачають набагато менше грошей на продукти, ніж ресторани

У ресторанах самообслуговування клієнт не стане скаржитися на продукт, він візьме іншу страву, яке буде йому до смаку. Це дозволяє складати "гнучке" меню і економити на м'ясі та рибі. Наприклад, взяти рибу простішого сорту замість дорогих лососевих, а також закупити дешевші види м'яса. Трапляється, що телятину замінюють свининою, оскільки під паніруванням і приправами не кожен побачить різницю.

Менеджери спеціально відключають кондиціонер

Ресторан може відключить кондиціонери. Чим вище температура, тим менше хочеться їсти м'ясо або морепродукти. Люди їдять фрукти і п'ють напої, які далеко не завжди включені у вартість.

У таких закладах рідко є телевізор або Wi-Fi

Ресторанам самообслуговування невигідно, щоб відвідувачі надовго у них затримувалися і накладали собі другу, а потім і третю порцію. Тому у них навряд чи можна побачити телевізор або зловити сигнал Wi-Fi.

Одні щипці зручні, а інші не дуже

У деяких місцях можна побачити, що в лотках з макаронами, салатами, рисом лежать величезні ополоники, а ось поруч з червоною рибою хтось поклав маленькі щипчики, з якими складно впоратися. Цей прийом розрахований на те, що клієнти з'їдять більше ситних вуглеводів і поменше дорогого білка. Адже незручно затримувати чергу, намагаючись покласти в тарілку шматок лосося.

Шведський стіл Jazz Guy / Flickr

Розташування продуктів впливає на вибір

Розташування продуктів на лінії буфета – окрема наука. Дослідження доводить, що 75% відвідувачів візьмуть їжу з першого лотка. Та й в цілому 66% їжі, яку вони з'їдять, буде з перших 3 лотків. Тому ресторатори, швидше за все, подбають про те, щоб в цих літаках знаходилися ситні і недорогі продукти.

Навіть дорогі ресторани, вхід куди обійдеться в $98, намагаються приховати в залі страви з трюфелями і фуа-гра.

Власники економлять на персоналі, а їхню роботу виконують відвідувачі

Ресторатори економлять непогані суми за рахунок того, що відвідувачі обслуговують себе самі. До того ж більшість страв готується заздалегідь, а потім розігрівається, так що на кухні персоналу потрібно не так багато. У звичайному ресторані кухар зможе приготувати їжу для 25 осіб на годину, а система "шведський стіл" дозволяє нагодувати одним махом до 200 чоловік.

Шведський стіл ally j / Pixabay

Більшість відвідувачів ніколи не відіб'є суму, заплачену за вхід

В середньому відвідувач закладу такого типу з'їдає близько 4 тарілок з їжею, але, щоб наблизитися до суми, яку він заплатив за вхід, йому потрібно осилити більше 7. Статистика ж така, що зробити це зможе тільки 1 їдець з 20, а 4 з 20 недоїдатимуть.

За їжу, залишену в тарілці, стягують плату

На шведському столі хочеться спробувати все і залишки їжі майже неминучі, але і тут деякі ресторани придумали, що можна зробити: вони ввели штрафи для тарілок з недоїдками. Десь за що залишилася на тарілці їжу попросять заплатити € 1, а десь і € 2.

Напої за космічними цінами

Зазвичай напої продаються окремо від їжі. У таких випадках націнка на них може досягати 90%. Але власники можуть піти й іншим шляхом – включити напої у вартість. Ресторатори все одно залишаться у виграші. Адже собівартість у напоїв невелика, а чим більше клієнти вип'ють газованої води, тим менше зможуть з'їсти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, основна стаття витрат у мандрівці - це переліт і проживання, але існує декілька хитрощів, які допоможуть заощадити і при цьому не відмовляти собі в задоволеннях.