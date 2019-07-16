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Репутація дорожча: Казахстан відмовився від "Газпрому" через Україну

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У Казахстані підрозділ ArcelorMittal розірвав контракт із "Газпром нафтою" через санкції України і Євросоюзу.

У компанії "АрселорМіттал Теміртау" вважають, що співпраця з місцевим дистриб'ютором "Газпромнафти" – приватною компанією "Нік-Ойл" – може нашкодити репутації її гендиректора Парамжіта Калона, який також очолює українську "АМТ Кривий Ріг", передає "Коммерсант".

"Рішення ухвалене через санкції Україна і ЄС проти компанії "Газпром нафта", щоб не наражати на репутаційні ризики гендиректора "АМТ Теміртау" і АМТ", – йдеться у листі, адресованому до "Нік-Ойл".

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"Газпром"

"Газпром"

"Нік-Ойл" протягом восьми років поставляла "АрселорМіттал Теміртау" і її дочірнім компаніям мастильні матеріали і охолоджувальні рідини, обсяг поставок – близько 1 тис. тонн на рік.

За словами джерел "Коммерсанта" в ArcelorMittal, вказівку про припинення контракту з "Нік-Ойл" було отримано після проведення ревізії контрактів на предмет санкцій на рівні "АрселорМіттал СНД", до якої входять "АМТ Теміртау" і розташований в Україні "АрселорМіттал Кривий Ріг ".

Всі зобов'язання з оплати за вже отримані товари в "АМТ Теміртау" обіцяють виконати.

"Газпром нафта" під секторальними санкціями США і ЄС перебуває з вересня 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд Англії зобов'язав "Газпром" віддати борг Україні в розмірі $145 млн.

Зазначимо, що 7 червня українські політики та лідери партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко і Віктор Медведчук прибули до Санкт-Петербурга. На зустрічі із главою "Газпрому" вони обговорили 25% знижки на поставки газу в обмін на поступки щодо умов транзиту блакитного палива через Україну.

У відповідь на це з'явилася жорстка реакція "Нафтогазу".

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Казахстан
Теги
Газпром санкции
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Да какая она Казахстанская ? Ущербные,ищете черную кошку в темной комнате,где ее нет.
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
объем поставок — около 1 тыс. тонн в год,смешно.
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