Головна Новини
5 листопада • оновлено в 14:38
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Війна на дорогах": Гончарук розповів про рекордну суму у бюджеті-2020

956 Читати матеріал російською

У бюджеті-2020 передбачено рекордну суму на ремонт і будівництво доріг – 73,3 млрд гривень. Також ці гроші спрямують на боротьбу зі смертельними ДТП.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, презентуючи підготовлений до другого читання проєкт бюджету на 2020 року. "У нас закладено рекордні гроші на дороги. 73,3 млрд грн – велика, але недостатня сума. Це не означає, що тільки ці гроші витратимо на дороги. Є багато ідей, як збільшити цю суму (міжнародні партнери тощо). Але в бюджеті 73,3 млрд – ця цифра рекордна і показова", – сказав Гончарук.

Він додав, що Україні потрібно реконструювати аеропорти (найперше йдеться про злітно-посадкові смуги). Але водночас Україна серйозно інвестуватиме у безпеку дорожнього руху, щоб знизити смертність на дорогах.

Новини
''Якщо терміново не вирішити, загинуть люди!'' На трасі під Києвом з'явилося ''прокляте місце''

"Смертність на дорогах завдає величезної шкоди українській економіці. Ми втрачаємо величезну кількість людей", – додав Гончарук.

Гончарук розповів про ремонт доріг

Гончарук розповів про ремонт доріг

Як повідомляв OBOZREVATEL, після ухвалення закону, що передбачає покарання за перевезення дітей не в автокріслах, українці неоднозначно сприйняли нововведення. Тепер штрафуватимуть усіх, хто не купив дитяче автокрісло.

Столична влада затвердила програму, яка допоможе підвищити безпеку дорожнього руху. Таке рішення було ухвалене через різке зростання смертності на дорогах.

29 жовтня Верховна Рада України ввела штрафи за перевезення дітей не в автокріслах. Водіям-порушникам доведеться заплатити від 510 до 850 гривень.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на дорогах" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на дорогах Дороги в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
ремонт і будівництво доріг
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Може, державі краще витратити кошти на встановлення відеореєстраторів на дорогах, щоб дисциплінувати водіїв? А коли Укравтодор почне вже заробляти, щоб мати можливість ремонтувати дороги?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel