"Війна на дорогах": Гончарук розповів про рекордну суму у бюджеті-2020

У бюджеті-2020 передбачено рекордну суму на ремонт і будівництво доріг – 73,3 млрд гривень. Також ці гроші спрямують на боротьбу зі смертельними ДТП.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, презентуючи підготовлений до другого читання проєкт бюджету на 2020 року. "У нас закладено рекордні гроші на дороги. 73,3 млрд грн – велика, але недостатня сума. Це не означає, що тільки ці гроші витратимо на дороги. Є багато ідей, як збільшити цю суму (міжнародні партнери тощо). Але в бюджеті 73,3 млрд – ця цифра рекордна і показова", – сказав Гончарук.

Він додав, що Україні потрібно реконструювати аеропорти (найперше йдеться про злітно-посадкові смуги). Але водночас Україна серйозно інвестуватиме у безпеку дорожнього руху, щоб знизити смертність на дорогах.

"Смертність на дорогах завдає величезної шкоди українській економіці. Ми втрачаємо величезну кількість людей", – додав Гончарук.

Гончарук розповів про ремонт доріг

Як повідомляв OBOZREVATEL, після ухвалення закону, що передбачає покарання за перевезення дітей не в автокріслах, українці неоднозначно сприйняли нововведення. Тепер штрафуватимуть усіх, хто не купив дитяче автокрісло.

Столична влада затвердила програму, яка допоможе підвищити безпеку дорожнього руху. Таке рішення було ухвалене через різке зростання смертності на дорогах.

29 жовтня Верховна Рада України ввела штрафи за перевезення дітей не в автокріслах. Водіям-порушникам доведеться заплатити від 510 до 850 гривень.

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