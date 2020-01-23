Рекордно вигідні умови: у Мінфіні розповіли про нові ОЗДП України

Десятирічні облігації зовнішньої позики, які випустила Україна, оцінені на загальну суму 1,25 млрд євро.

Відсоткова ставка за ними – 4,375% річних, а термін погашення – 27 січня 2030 року. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

"Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, номінованих у євро, на суму 1,25 млрд євро, з кінцевим терміном погашення – 27 січня 2030 року. На нові єврооблігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 4,375% річних. Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги B рейтинговим агентством Standard&Poor’s та B рейтинговим агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 27 січня 2020 року", – повідомили у Мінфіні.

Ці кошти підуть на фінансування державного бюджету України. У Мінфіні додали, що загальна сума заявок на купівлю українських цінних паперів перевищила 7 млрд євро. Їх хочуть купити більш ніж 350 інвесторів із різних країн світу.

Міністерка фінансів Оксана Маркарова у Facebook написала, що це "найефективніше запозичення за сучасну історію України".

А прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що українські облігації були розміщені на рекордно вигідних умовах. "Вчора ми розмістили наші євробонди на рекордно вигідних умовах. Це означає, що нашій країні вже вірять. Це кредит не про гроші, це кредит про довіру. І ми його виправдаємо", – сказав Гончарук, виступаючи на "Українському сніданку" в Давосі (Швейцарія) у четвер, 23 січня.

Облігації України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 січня Україна оголосила про випуск 10-річних облігацій зовнішньої позики, деноміновані в євро.

Другий і останній транш допомоги Україні від Євросоюзу на 500 млн євро може бути виділено в лютому 2020 року.

У МВФ зажадали від України виконати поставлені раніше умови, щоб була запущена програма кредитування на $5,5 млрд.

У листопаді 2019 року борги України перед іноземними інвесторами, які купили облігації внутрішньої держпозики, досягли історичного максимуму – 100,99 млрд грн.

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