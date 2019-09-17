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17 вересня • оновлено в 12:04
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/ Ринки та компанії

Рекордний стрибок цін на нафту: з'явився загрозливий прогноз для світової економіки

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Рекордний стрибок цін на нафту після атаки на нафтопромисли в Саудівській Аравії навряд чи міг статися в гірший час для світової економіки, яка і так зменшує оберти.

Про це з посиланням на статтю в Bloomberg пише "Економічна правда". У матеріалі говориться, що "нафтовий шок" трапився, коли було і без того безліч тривожних сигналів для світової економіки.

"У липні МВФ знизив прогноз зростання світової економіки, і так що знаходився на мінімумі з часів фінансової кризи, до 3,2% в цьому році і 3,5% в наступному; темпи на рівні 3,3% або нижче були б найслабшими з 2009 року", – йдеться в публікації.

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Bloomberg пише, що вплив стрибка нафтових цін може варіюватися від країни до країни. Економіки, що розвиваються з дефіцитами поточного рахунку і бюджету, такі як Індія, Південна Африка і інші, можуть зіткнутися з істотним відтоком капіталу і ослабленням валют.

"Виручка компаній і держдоходи в країнах-експортерах нафти можуть вирости, а країнам-споживачам загрожує зростання роздрібних цін на паливо, що може підігріти інфляцію і негативно вплинути на попит. Китай вразливий до зростання цін на нафту як її найбільший імпортер, багато країн залежать від закордонної сировини та в Європі", – пояснюють автори.

Видання пише, що світові держави на нафтова криза відреагують зниження процентних ставок.

"Федеральна резервна система США, як очікується, знову знизить процентну ставку на цьому тижні, а за її засіданням піде зустріч Банку Японії, від якого інвестори вимагають подальшого пом'якшення монетарної політики. Центробанки Бразилії, Південної Африки, Норвегії, Швейцарії та Великобританії також приймуть рішення по монетарної політики на цьому тижні", – дають прогноз автори.

Нафтовий криза сталася в найгірший час

Нафтовий криза сталася в найгірший час

Як повідомляв OBOZREVATEL 14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається в країні. Відповідальність за атаку на саудівські об'єкти взяли на себе єменські повстанці-хусит.

Через це ціни на нафту найближчим часом можуть підскочити до $ 100 за барель.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Саудівська Аравія
Тег
нафта
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
А гигант мысли некий Гончарук глава кабмина,еще два дня тому трубил о зростанні економики при нем до 6%,о кудесника отискали с языком до колен.
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