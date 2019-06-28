Рекордне зростання: названі причини нових цін на нафту

Зростання ціни на нафту марки WTI може стати найістотнішим з січня на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході і падіння запасів палива в США.

Серпневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures 28 червня подешевшали на $ 0,28 (0,42%) - до $ 66,27 за барель. На торгах 27 червня їх ціна підвищилася на $ 0,06 (0,09%) і становила на закриття $ 66,55 за барель, передає "Інтерфакс".

З початку червня Brent виросла в ціні майже на 3%, тоді як ціна WTI підскочила на 11%.

На цьому тижні головним позитивним фактором для нафтового ринку став звіт Міненерго США, що вказав на падіння запасів нафти в країні минулого тижня на 12,79 млн барелів. Скорочення нафтових резервів стало рекордним з вересня 2016 року. Крім того, видобуток нафти в Штатах минулого тижня знизилася на 100 тис. Барелів на добу, до 12,1 млн б / д.

Новини Ціна на нафту перевищила нову позначку

В цілому в останні тижні на зростання цін вплинуло загострення конфлікту між США і Іраном після атаки на нафтотанкери в Ормузькій протоці. Американська влада звинуватила в організації атак Іран, хоча доказів Пентагон надати не зміг. Після цього іранські військові збили американський безпілотник, який, за версією Пентагону, знаходився на нейтральній території, тоді як Тегеран стверджує, що він порушив повітряний простір Ірану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня котирування нафти перейшли до зниження. Трейдери продовжують оцінювати ситуацію навколо Ірану, а також зважувати шанси на продовження угоди ОПЕК + щодо обмеження видобутку нафти.

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