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16 грудня • оновлено в 15:34
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Рекордне падіння долара в Україні: аналітик спрогнозував новий курс

2.3т
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В Україні курс долара до 22 грудня може досягти рекордної для цього періоду позначки в 23,4 грн/$ (на 10 коп./$ дешевше, ніж станом на 16 грудня).

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить зберігати свою стабільність або навіть ще трохи зміцниться, рухаючись в коридорі 23,4-23,5 гривні за долар", – прогнозує експерт.

Міцна позиція гривні спостерігалася на тлі повідомлення про те, що Нацбанк збільшив ліміт для деяких валютних операцій фізичних осіб з переказу коштів за кордон удвічі – до 100 тисяч євро на рік. Зміни вступлять в чинності 18 грудня 2019 року. І хоча обидва чинника – зниження ставки і лібералізація виводу коштів – дають девальваційні сигнали, ринок залишається відносно стабільним.

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Крім того, міністерство фінансів України має намір в 2020 року скоротити обсяг державного боргу по відношенню до ВВП до 45,3%, тоді як в цьому році він становить близько 60% до ВВП.

"Тиск на долар США надають і позитивні дані за обсягом роздрібних продажів в Штатах: у листопаді зростання склало 0,2% в місячному численні при очікуванні поліпшення показника на 0,5%", – відзначає експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар гривня курс валют
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