Рекорд в історії: Луганській області на ремонт доріг дали 3,8 млрд гривень

Луганська область у 2020 році на ремонт і будівництво доріг планує витратити рекордні 3,8 млрд гривень (близько $157 млн).

Про це повідомив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, передає прес-служба Луганської ОДА. "У 2020 році вперше в історії області Луганщина отримає в чотири рази більше грошей на ремонт доріг, ніж Донецька область. Тендери оголошуються на 3,8 млрд гривень. Додатково ще є 660 млн гривень обласних коштів", – сказав Гайдай.

У відеозверненні, записаному в понеділок, 13 січня, Гайдай розповів, що йому вдалося "вибити" для області додатково 196 млн гривень, які витратять на ремонт 14-кілометрової ділянки шириною 12 метрів у Лисичанську. Ця дорога комунальна (тобто, ремонтувати її повинні були за рахунок обласного дорожнього фонду). Але Кабмін погодився взяти ці витрати на себе.

Гайдай зазначив, що якби не допомога Кабміну, дорога в Лисичанську "з'їла" б третину всіх грошей, які область збиралася витратити на ремонт інших розбитих автодоріг. А так зекономлені кошти пустять них. Нагадаємо, гроші з Дорожнього фонду витрачаються на ремонт і будівництво доріг державного (за деякими винятками) значення.

"Цьогоріч очікується капітальний ремонт автосполучення між Сєвєродонецьком та Станицею Луганською, а також дороги від Сєвєродонецька до Золотого. Заплановані відповідні роботи на Старобільському трикутнику – Сєвєродонецьк-Сватове-Старобільськ-Сєвєродонецьк. Крім того, має бути оголошено тендер на відновлення дороги від КПП "Танюшівка" до Старобільська", – повідомили в прес-службі ОДА.

В області сподіваються, що відремонтовані дороги дозволять заробляти близько 500 млн грн на рік на розмитненні товарів. Зараз потік вантажів через кордони (з Росії) йде через Харківську область.

Ремонт доріг

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 2020 року "Укравтодор" відмовиться від ямкового ремонту доріг. Такий крок візьмуть в зв'язку з тим, що на такому виді робіт процвітає схема розкрадання бюджетних грошей.

Головним завданням уряду України на 2020 рік є будівництво доріг. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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