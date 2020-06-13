Рейтингове агентство Fitch змінило довгостроковий кредитний рейтинг емітента ДТЕК ВДЕ з "В" на "В-", прогноз – негативний. Причинами перегляду Fitch називає системну кризу і відсутність подальших реформ в енергетиці, нестабільність розрахунків і борги за вироблену зелену електроенергію з боку ДП "Гарантований Покупець", які негативно впливають на фінансовий стан і ліквідність компанії. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Відзначається, іншими важливими факторами є відсутність прийнятих рішень щодо змін в законодавстві щодо перегляду розмірів зеленого тарифу і загальне погіршення економічної ситуації в Україні на тлі пандемії коронавірусу.

У повідомленні агентства говориться про те, що з березня 2020 року рівень розрахунків ДП "Гарантований Покупець" з виробниками зеленої електроенергії варіюється від 5 до 10%. На кінець травня заборгованість перед ДТЕК ВДЕ досягла 1,8 млрд грн без ПДВ. Якщо ситуація з розрахунками не зміниться, фінансовий стан компанії буде ще більш ослабленим, що може привести до подальшого зниження рейтингу.

Рейтингове агентство Fitch змінило довгостроковий кредитний рейтинг емітента ДТЕК ВДЕ головком

"Зниження рейтингових показників ДТЕК ВДЕ відображає кризу у відновлюваній енергетиці України. В аналогічних складних умовах знаходяться всі інвестори ВДЕ. Сьогодні вкрай важливо стабілізувати ситуацію в галузі і знайти взаємоприйнятні компромісні рішення між державою та інвесторами для виходу з кризи. Затягування рішень погіршує ситуацію, вкрай негативно впливає на інвестиційний клімат і може призвести до незворотних наслідків", –зазначив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Філіп Лекебуш.

У повідомленні ДТЕК відзначається, що переговори з інвесторами в поновлювану енергетику і урядом України щодо змін в законодавстві ВДЕ тривають більше дев'яти місяців. Зокрема, за цей період стан в секторі ВДЕ погіршився: заборгованість ДП "Гарантований Покупець" перед гравцями ринку за згенерувану зелену електроенергію досягла 14 млрд грн, які не доведені до кінця реформи по переходу галузі на конкурентні механізми стимулювання ВДЕ – зелені аукціони, відсутнє розуміння перспектив майбутнього сектора. Відсутність дій з боку НКРЕКУ і органів влади призвело інвесторів ВДЕ до фактичного дефолту, коли багато компаній не можуть виплачувати кредити, розраховуватися з постачальниками, платити зарплату. Це веде до загрози зриву виконання міжнародних енергетичних та кліматичних зобов'язань України, а також подальшого розвитку галузі.

10 червня дві асоціації ВДЕ, що брали участь в медіації з органами влади під патронатом Європейського Енергетичного Співтовариства, підписали Меморандум про взаєморозуміння з урядом. Меморандум означає фактичне погіршення фінансових умов всіх проектів ВДЕ. Це ціна бездіяльності і помилок, за яку заплатять інвестори в поновлювану енергетику. Положення даного меморандуму повинні лягти в основу змін у законодавстві, і, після прийняття цих регуляторних змін парламентом, сприяти стабілізації ситуації і виходу галузі із затяжної кризи.