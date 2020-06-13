Рейтингове агентство Fitch змінило довгостроковий кредитний рейтинг емітента ДТЕК ВДЕ з "В" на "В-", прогноз – негативний
Рейтингове агентство Fitch змінило довгостроковий кредитний рейтинг емітента ДТЕК ВДЕ з "В" на "В-", прогноз – негативний. Причинами перегляду Fitch називає системну кризу і відсутність подальших реформ в енергетиці, нестабільність розрахунків і борги за вироблену зелену електроенергію з боку ДП "Гарантований Покупець", які негативно впливають на фінансовий стан і ліквідність компанії. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Відзначається, іншими важливими факторами є відсутність прийнятих рішень щодо змін в законодавстві щодо перегляду розмірів зеленого тарифу і загальне погіршення економічної ситуації в Україні на тлі пандемії коронавірусу.
У повідомленні агентства говориться про те, що з березня 2020 року рівень розрахунків ДП "Гарантований Покупець" з виробниками зеленої електроенергії варіюється від 5 до 10%. На кінець травня заборгованість перед ДТЕК ВДЕ досягла 1,8 млрд грн без ПДВ. Якщо ситуація з розрахунками не зміниться, фінансовий стан компанії буде ще більш ослабленим, що може привести до подальшого зниження рейтингу.
"Зниження рейтингових показників ДТЕК ВДЕ відображає кризу у відновлюваній енергетиці України. В аналогічних складних умовах знаходяться всі інвестори ВДЕ. Сьогодні вкрай важливо стабілізувати ситуацію в галузі і знайти взаємоприйнятні компромісні рішення між державою та інвесторами для виходу з кризи. Затягування рішень погіршує ситуацію, вкрай негативно впливає на інвестиційний клімат і може призвести до незворотних наслідків", –зазначив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Філіп Лекебуш.
У повідомленні ДТЕК відзначається, що переговори з інвесторами в поновлювану енергетику і урядом України щодо змін в законодавстві ВДЕ тривають більше дев'яти місяців. Зокрема, за цей період стан в секторі ВДЕ погіршився: заборгованість ДП "Гарантований Покупець" перед гравцями ринку за згенерувану зелену електроенергію досягла 14 млрд грн, які не доведені до кінця реформи по переходу галузі на конкурентні механізми стимулювання ВДЕ – зелені аукціони, відсутнє розуміння перспектив майбутнього сектора. Відсутність дій з боку НКРЕКУ і органів влади призвело інвесторів ВДЕ до фактичного дефолту, коли багато компаній не можуть виплачувати кредити, розраховуватися з постачальниками, платити зарплату. Це веде до загрози зриву виконання міжнародних енергетичних та кліматичних зобов'язань України, а також подальшого розвитку галузі.
10 червня дві асоціації ВДЕ, що брали участь в медіації з органами влади під патронатом Європейського Енергетичного Співтовариства, підписали Меморандум про взаєморозуміння з урядом. Меморандум означає фактичне погіршення фінансових умов всіх проектів ВДЕ. Це ціна бездіяльності і помилок, за яку заплатять інвестори в поновлювану енергетику. Положення даного меморандуму повинні лягти в основу змін у законодавстві, і, після прийняття цих регуляторних змін парламентом, сприяти стабілізації ситуації і виходу галузі із затяжної кризи.