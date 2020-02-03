Рейтинги впали: українці сказали, що думають, про "космічні" зарплати чиновників

89% українців вважають несправедливими розміри зарплат і премій, які отримують топові держслужбовці.

Такі результати опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

Так, понад 90% опитаних сказали, что чули (детально або трохи) про захмарні доходи чиновників, керівників "Укрпошти", "Укрзалізниці", "Нафтогазу", "Укроборонпрому". Водночас лише 5% вважають, що вони справедливі. 88,7% заявили, що виплати занадто високі.

Опитування після скандалу з зарплатами

Люди вважають, що різниця між прибутками керівника й співробітника середньої ланки на держпідприємстві була б справедливою, якби начальнику платили більше від 1,6 до 2 разів (33,1% опитаних) або від 2,1 до 3 разів (21,1%). Доходи начальства, які перевищують середні по компанії уп'ятеро й більше разів, підтримали лише 6% опитаних.

Зарплати чиновників

Зарплатний скандал вдарив по рейтингах прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і "занадто дорогих" керівників держпідприємств. Так, до Гончарука почали гірше ставитися 61,7% опитаних, а до міністрів і скандальних голів держкомпаній – 67,4%.

Опитування після скандалу з зарплатами

У приватних компаніях, на думку опитаних, керівництву можна платити й більше. Правда, більшість людей однаково вважають, що зарплати та премії директорів повинні триматися в межах від 1,6 до 3 розмірів зарплати співробітників середньої ланки (загалом це підтримали 40,1% українців).

Опитування після скандалу з зарплатами

Як повідомляв OBOZREVATEL, члени правління "Укрзалізниці" в 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський буде заробляти в 2020 році майже 1,9 млн гривень в місяць.

У Верховну Раду внесли законопроєкт, який обмежує зарплату народних депутатів до 9446 гривень.

Кабінет міністрів передав у Верховну Раду законопроєкт, який пропонує відв'язати зарплати в бюджетній сфері від прожиткового мінімуму. За словами експертів, відповідна ініціатива дозволить платити бюджетникам менше.

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