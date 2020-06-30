Разумков сказав, коли Рада розгляне 3500 правок до законопроєкту про казино

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на розгляд 3500 правок до законопроєкту №2285-д про легалізації казино в Україні депутатам знадобиться декілька днів.

Про це Разумков сказав на брифінгу під час перерви у засіданні. Документ у другому читанні почали розглядати у вівторок, 30 червня.

"Думаю, що не всі автори будуть наполягати на правках у повному обсязі. Будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Я сподіваюсь, що за декілька днів ми зможемо пройти цей законопроєкт", – сказав Разумков.

За його словами, розглянути законопроєкт за скороченою процедурою, як це було у випадку із законопроєктом про банки, неможливо, оскільки депутати вже почали розгляд питання.

Рада розглядає законопроєкт про легалізацію казино Телеканал "Рада"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запропонували звільнити від податків гральні заклади. Таку ініціативу висунув комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Норма передбачає нульові податки на найближчі два роки після легалізації казино.