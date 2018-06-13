Рахунки за комуналку в Україні: як зміняться тарифи на воду

Існуючий в Україні тариф на холодну воду в залежності від обраної компаніями-постачальниками політики може бути змінений як у бік підвищення, так і в бік зниження.

Про це заявив в ефірі ObozTV експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, відзначивши при цьому, що в Україні тарифи визначаються за витратним принципом.

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"Що стосується тарифу на воду, то тут потрібно розуміти, що у нас тарифи визначаються за витратним принципом. Тарифи, які розраховуються, жодним чином не стимулюють самі компанії до скорочення власних витрат. Водопостачання, водовідведення - не виняток", - заявив експерт.

"Ми бачимо, що тарифи зростають. Більш того - вони будуть рости і надалі, поки витратний принцип їх визначення не буде замінений на стимулюючий", - сказав Рябцев.

"Не тільки споживачі мають скорочувати відповідні витрати, але і компанії, які надають відповідні послуги, мають бути зацікавлені в скороченні витрат. А це буде можливо тільки тоді, коли почне працювати роздрібний ринок водопостачання. Я не кажу про паралельну каналізацію або паралельний водогін, проте, надання відповідних послуг можуть забезпечувати різні компанії. Це абсолютно реально і це може дозволити знизити тарифи", - сказав експерт.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг будуть отримувати тільки сумлінні платники спожитої послуги. Житлова субсидія призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію або оскарження заборгованості в судовому порядку. За наявності заборгованості за спожиті послуги більш ніж за 2 місяці субсидія на електроенергію не буде нараховуватися.

Українців, які отримують субсидії, будуть відвідувати інспектори, які оцінять матеріальний добробут субсідіантів.

В рамках виконання вимог МВФ найближчим часом в Україні може з'явитися нова система перевірки отримувачів субсидій. Крім того, планується "розбити" тарифи на газ та опалення і підвищити тариф на газ. У зв'язку з поділом тарифів на опалення і газ, українцям доведеться цілий рік платити за "розподіл" енергоресурсів на основі потужності.