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7 травня • оновлено в 09:36
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Радянську пропаганду спіймали на брехні про достаток під час голоду 1947 року

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У післявоєнному СРСР в 1947 році ЗМІ публікували пропагандистські фото з магазинами, прилавки яких були завалені їжею – тоді як у республіках лютував голод.

Про це нагадав користувач Twitter "Історичні фото", який опублікував один з таких знімків.

"У хлібному відділі гастроному №2. Москва. СРСР. 1947 р Пропагандистське фото, а в країні був голод", – йдеться у підписі до фото.

Пропаганду СРСР спіймали на брехні про достаток під час голоду 1947 року

Twitter

Але навіть при всьому старанні пропаганди прикрасити убогість асортименту їй не вдалося: всі прилавки завалені бубликами, серед яких видно кілька видів пшеничного і житнього хліба.

"Як виглядає хлібне достаток? Бублики, баранушки, баранушечки, бараняточки, бараньонки", – помітила це користувачка Ольга.

"Моя мама розповідала, що в 1947 році були магазини у великих містах, де продавали без карток хліб за "комерційними цінами" в 3-4 рази дорожче. А грошей у більшості народу було дуже мало. А "інтелігентам" в Москві платили в 3-5 раз більше, ніж середньому провінційного робітнику", – навів важливу деталь про той час користувач Jan Corneliy.

Пропаганду СРСР спіймали на брехні про достаток під час голоду 1947 року

Twitter

В ході обговорення знімка користувач Andrei виклав іншу показову фотографію – з США. "Для порівняння, 1947 рік, магазинчик десь в Огайо", – написав він.

Пропаганду СРСР спіймали на брехні про достаток під час голоду 1947 року

Twitter

У невеликому магазині – вражаючий як для СРСР асортимент товарів. На прилавках і полицях – консерви, солодощі, фрукти, засоби гігієни.

"Подивилася б я на цей магазинчик після того, як США пережили б то, що СРСР в ході війни", – написали у відповідь автору.

На що він відповів, мовляв, в СРСР за заявами радянської пропаганди був найпрогресивніший лад і найпотужніша армія. Так що магазини в СРСР повинні були бути завалені делікатесами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".

  • Люди, які ностальгують за СРСР, люблять згадувати, які в ньому були низькі ціни. Правда, якщо порівняти їх з зарплатами того часу, стає ясно, що крім найпростіших продуктів грошей мало на що вистачало.

  • Жителі СРСР, яким пропаганда розповідала про виробництво тисяч танків і "найбільш передовою науці", в звичайному житті були змушені ремонтувати окуляри синьою ізоляційною стрічкою і шукати поради, як з "вух" від старої хутряної шапки зробити для дітей дефіцитні рукавиці.

  • Побутова техніка в СРСР коштувала захмарних грошей. Так, телевізор з екраном 3х4 см коштував як дві зарплати, а в 60-і роки дозволити собі холодильник могли тільки 5% сімей "наддержави".

  • Розповіді про небувалу технологічності і надійності радянської побутової техніки в більшості випадків виявляються міфами. У більшості випадків кращі приклади – вкрадені (або рідше – куплені) на Заході.

  • Один з нині популярних "радянських" міфів полягає в тому, що нібито "до перебудови в Союзі жили дуже ситно". Однак кадри з магазинів з фільмів, дивом пропущені цензурою, в пил розбивають це твердження.

  • Цукерки хорошої якості в СРСР були таким же дефіцитом, як і будь-які інші нормальні продукти. Дітям їх давали по 1-2 штуки, а замість солодощів все гризли солодкі брикети з киселю-концентрату.

  • "Ковбаса по 2.20" – один із символів, за яким тужать "фанати совка" і з якого сміються противники ладу. Тоді це був продукт далеко не щоденного споживання, а через дефіцит м'яса практично всю продукцію м'ясокомбінатів з України вивозили в Москву.

  • У тому, що знаменита радянська "варена ковбаса по 2.20" на 99% складалася з найкращого м'яса, можуть бути впевнені лише ті, хто або не читав радянських ГОСТів, або відкривав їх тільки на першій сторінці.

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Автор
Андрій Довгань
Тег
СРСР
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Економіка Ринки та компанії

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