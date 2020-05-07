Радянську пропаганду спіймали на брехні про достаток під час голоду 1947 року

У післявоєнному СРСР в 1947 році ЗМІ публікували пропагандистські фото з магазинами, прилавки яких були завалені їжею – тоді як у республіках лютував голод.
Про це нагадав користувач Twitter "Історичні фото", який опублікував один з таких знімків.
"У хлібному відділі гастроному №2. Москва. СРСР. 1947 р Пропагандистське фото, а в країні був голод", – йдеться у підписі до фото.
Але навіть при всьому старанні пропаганди прикрасити убогість асортименту їй не вдалося: всі прилавки завалені бубликами, серед яких видно кілька видів пшеничного і житнього хліба.
"Як виглядає хлібне достаток? Бублики, баранушки, баранушечки, бараняточки, бараньонки", – помітила це користувачка Ольга.
"Моя мама розповідала, що в 1947 році були магазини у великих містах, де продавали без карток хліб за "комерційними цінами" в 3-4 рази дорожче. А грошей у більшості народу було дуже мало. А "інтелігентам" в Москві платили в 3-5 раз більше, ніж середньому провінційного робітнику", – навів важливу деталь про той час користувач Jan Corneliy.
В ході обговорення знімка користувач Andrei виклав іншу показову фотографію – з США. "Для порівняння, 1947 рік, магазинчик десь в Огайо", – написав він.
У невеликому магазині – вражаючий як для СРСР асортимент товарів. На прилавках і полицях – консерви, солодощі, фрукти, засоби гігієни.
"Подивилася б я на цей магазинчик після того, як США пережили б то, що СРСР в ході війни", – написали у відповідь автору.
На що він відповів, мовляв, в СРСР за заявами радянської пропаганди був найпрогресивніший лад і найпотужніша армія. Так що магазини в СРСР повинні були бути завалені делікатесами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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