У Державній продзерновой корпорація України (ДПЗКУ) призначили цілий ряд високооплачуваних радників.

І, як з'ясував OBOZREVATEL, незважаючи на скромні посади вони курирують цілими напрямками. Отже, перший з когорти – Юрій Ковальський – згідно з документами про прийом на роботу значиться звичайним радником. Але, як стало відомо з джерел, насправді він відповідає за розвиток ДПЗКУ.

Радниця глави правління Ірина Мазепкіна в ДПЗКУ насправді займається аудитом. А радник групи радників Олексій Федоров працює піар-менеджером.

Таке ж розбіжність і у Вікторії Ромашко. Згідно з документами, вона радниця групи радників, але насправді, як ми з'ясували, керує кадровою службою. А радниця групи радників Діана Ходжаян в ДПЗКУ працює секретарем.

Величезні зарплати радників в ДПЗКУ

Зарплати більші, ніж у міністрів

Нагадаємо, Державна продзерновая корпорація останнім часом зазнає величезних збитків (за 2018/2019 роки вони склали 2,5 млрд гривень) і знаходиться на межі дефолту. При цьому її топ-менеджменту в річному обчисленні платять мільйони гривень.

Так, в.о. голови правління Саймон Чернявський у січні отримав від держпідприємства 472,6 тис. грн! Це більше ніж $19 тис. А його заступнику Роману Коновалову виплатили 431,9 тис. грн. Якщо так триватиме і надалі, за 2020-й глава збиткового підприємства може отримати більш ніж 5,6 млн, а його права рука за тих самих умов – майже 5,2 млн грн!

Саймон Чернявський

Протягом грудня 2019-го і січня 2020-го, вже за нового глави, в компанію найняли цілий пул менеджерів на зарплати, які в рази вищі за ринкові. Для прикладу, з директором комерційного департаменту Віорелом Ханкевичем, за інформацією OBOZREVATEL, домовилися про зарплату у 300 тис. грн (фактично отримав 80 тис. грн).

Богдана Костецького взяли на посаду директора комерційного департаменту, пообіцявши 500 тис. грн (отримав 80 тис.). Директору департаменту безпеки О.Ж. Лихачову платять зарплату у 225 тис. грн.

Найцікавіше, що навіть звичайний водій Антон Козубенко заробляє на збитковому підприємстві 38 тис. грн, а секретарка Діана Ходжаян – 45 тис. грн! Піарнику Олексію Федорову платять 76 тис. грн, раднику Юрію Ковальському 120 тис. грн, стільки ж отримує радник групи радників Олег Семенов! Тобто радник радників у ДПЗКУ отримує 1,4 млн грн на рік!

Як писав OBOZREVATEL, Національне агентство з попередження корупції направило запити для уточнення зарплат, нарахованих високопоставленим чиновникам в останні місяці 2019 року.

Також раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов поскаржився на зарплати в Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються з – за низьких окладів. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

При цьому після скандалу з зарплатами і захмарними преміями за указом Зеленського Кабмін навпаки прив'язав зарплати міністрів і інших топ-керівників до середньої зарплати по країні.

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