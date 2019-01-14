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''Радіоактивний попіл?'' Цимбалюк затролив Росію за провал у авіації

1.4тЧитати матеріал російською

Літак "Sukhoi Superjet", заради якого Росія ще до 2014 року відмовилася від спільних з Україною авіапроектів, опинився під загрозою випуску.

Причиною цього стали санкції США, а також використання важливих американських складових при виробництві Sukhoi, який країна-агресор позиціонувала як повністю російський лайнер. Про це у своєму відеоблозі на Youtube розповів український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Sukhoi Superjet

Sukhoi Superjet

Pixabay

"Літак вийшов дійсно класний, ну це ж красень! Єдине незрозуміло: якщо він такий російський, то чому американці, ці самі підступні піндоси, можуть накласти вето на експорт цієї прекрасної машини в треті країни? В цьому випадку до країн-вигнанців, зокрема в Іран. Виявляється, 10% цього літака це американські складові. Тобто, Російська Федерація з одного боку погрожує цю країну перетворити на радіоактивний попіл ну і взагалі показує, хто головний на планеті. З іншого боку не може будувати самостійно літаки", — із сарказмом зазначив він.

Цимбалюк нагадав, що саме завдяки "Sukhoi Superjet" була зупинена вся кооперація між Україною і РФ в частині будівництва цивільних суден Ту-334, Ан-148 і Ан-158.

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Однак це не призвело до тотального колапсу українського літакобудування, про що постійно говорять у Москві, і Україна змогла почати нові перспективні проекти з іншими партнерами.

"У Росії люблять говорити, що у нас все погано. Але насправді після 2014 року "Антонов" підняв у небо два літаки: Ан-178 і ось зараз разом із Саудівською Аравією ми проводимо випробування Ан-132 Д. Цей лайнер перший в історії корпорації "Антонов" без російських складових і продовжує здійснювати випробувальні польоти. 3 січня було повідомлення про те, що наша нова пташка літала", — підкреслив журналіст.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

Що стосується Росії, то її перспективи далеко не такі райдужні. Адже своєю агресивною риторикою по відношенню до США вона поставила під загрозу зриву ще одну свою розробку, зазначив Цимбалюк.

"У російських товаришів великі-великі проблеми. Адже США вже припинили постачання композитних матеріалів для крила майбутнього середньомагістрального російського лайнера МС-21. Але біда не приходить одна. Адже той же МС-21 з якихось незрозумілих причин літає і проводить свої випробувальні польоти на двигунах Pratt & Witney. І вони чомусь теж американські. А що це значить? Що чим більше американцям погрожують з-за поребрика показати кузькіну мать або перетворити їх на радіоактивний попіл, тим більше шансів що Мінфін США накладе обмеження вже на поставки ось цих двигунів", — роз'яснив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, провал мільярдного проекту російського літака МС-21, виробництво якого опинилося під загрозою через санкції США, висміяли користувачі мережі.

Після того, як в американський чорний список потрапили АТ "Аерокомпозит" і АТ "ОППП "Технологія" імені Ромашина", США і Японія припинили постачати Москві компоненти, необхідні для створення подовженого композитного крила, яке позиціонується як конкурентна перевага МС-21. Тих запасів, що залишилися, вистачить на шість літаків.

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Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Росія
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
3-го января твоя кукушка летала)) тебе сообщили? Ушастый так переживает за судьбу сухого, лучше переживай за свои ЖД, свидомые составы разбирают, пока ещё не прямо на ходу))) скоро и до летаков дойдёт.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Пидороссы - это лживые твари! Их послушать, так у них все свое - православное, родное, отечественное, а когда начинаешь глубоко вникать, сразу становится понятно, что все основные компоненты - это чужое, т.к. рукожопой чухне они не под силу.
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