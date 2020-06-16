Рада звільнила бізнес від штрафів за кредитами під час карантину

Український бізнес, зокрема, ФОПи, не штрафуватимуть за несплату кредитів під час карантину.

Закон №3297 про це у другому читанні та в цілому ухвалила Верховна Рада на засіданні у вівторок, 16 червня. Його підтримали 334 народні депутати.

Як голосували

"Слуга народу" – 220;

ОПЗЖ – 31;

"Європейська солідарність" – 21;

"Батьківщина" – 18;

"За майбутнє" – 16;

"Голос" – 18;

"Довіра" – 4;

Позафракційні – 16.

Результати голосування

Закон звільняє підприємців від нарахування в період карантину та в 30-денний період після його завершення від штрафів і пені за кредитами (позиками).

Доповнення про це закон вносить до Господарського кодексу України.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня Кабмін України опублікував доопрацьовану програму дій уряду зі стимулювання економіки України.

Шмигаль заявив, що за період карантину було працевлаштовано 142,7 тис. українців, які мали статус безробітних.

Виходу економіки України з кризи сприятимуть програма соціальної підтримки, збільшення пенсій, пришвидшення надання допомоги в разі безробіття, виплати на дітей ФОП. Також одне із завдань Кабміну – створення робочих місць у мікро- й малому бізнесі. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.