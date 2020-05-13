Рада ухвалила вирішальний закон про ПриватБанк, який вимагав МВФ

Верховна Рада 13 травня в другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт, що регулює роботу банківської діяльності та від якого, зокрема, залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.

"За" проєкт закону проголосували 270 народних депутатів, 51 особа – "проти", 29 – утрималися (щоб подивитися поіменне голосування, дочитайте новину до кінця).

Про що закон

Згідно з документом, колишні власники ПриватБанку не зможуть повернути фінансову установу, а компенсація опиниться під загрозою. Норми в ньому прописані в такий спосіб, що якщо обсяг зобов'язань перевищував розмір депозитів, то фактично отримати відчутну компенсацію за його втрату буде неможливо. Детальніше про законопроєкт можна прочитати тут.

Іншими словами, Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов втратять можливість повернути банк або отримати мільярдні компенсації.

Головне про законопроєкт:

законопроєкт гарантує неповернення виведених із ринку банків до колишніх власників (зачепить усі фінустанови);

банк або інші особи можуть оскаржити в суді в установленому законодавством порядку рішення НБУ;

оскаржити можна тільки за Кодексом адміністративного судочинства (колишні власники "Привату" подали позови до судів як господарської, так і адміністративної юрисдикції);

якщо рішення НБУ про ліквідацію, націоналізацію оскаржують, це не відновить того становища банку, яке існувало до ухвалення відповідного рішення НБУ (тобто до колишніх власників він не повернеться);

оскарження не може бути підставою для визнання недійсними угод чи інших дій, вчинених під час процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку/ліквідації банку;

оскарження не породжує будь-яких прав у осіб, які були учасниками банку на момент ухвалення такого рішення, крім права на відшкодування завданих збитків;

обов'язок довести збиток покладений на колишніх власників фінустанови, які хочуть компенсації;

відшкодування втраченої вигоди здійснюється в розмірі прибутку, який акціонер банку міг би реально отримати, а ухвалене рішення НБУ стало єдиною причиною, що позбавила його цього прибутку;

відшкодування збитків здійснюється у грошовій формі. Відшкодування в інший спосіб (передання речі того самого типу та тієї самої якості тощо) не допускається.

Закон вимагали в МВФ

Як відомо, Україна та Міжнародний валютний фонд узгодили позиції щодо законопроєкту про неповернення банків ексвласникам. Згодом, 24 березня, уряд зареєстрував компромісну версію проєкту закону. Як зазначають джерела, робота над документом зводилася до того, щоб очистити його від зайвого. В окремих пунктах, які регулюють відносини неплатоспроможного банку з ексакціонерами, він навіть жорсткіший за попередній варіант.

"З документа виключено всі другорядні норми, щоб текст не був надто великим. Істотно переглянули питання судових процедур і порядку відшкодування збитків. Зараз у проєкті більше процедурних гарантій, що банки не повернуться колишнім власникам. Акціонери отримають право лише на компенсацію у грошовій формі", – зазначили в уряді.

Без співпраці з МВФ Україні буде складно обслуговувати зовнішні борги. Тоді виникає ризик дефолту (нездатність виплачувати кредити). Це обвалить кредитний рейтинг країни, тож у майбутньому отримати зовнішнє фінансування або інвестиції буде вкрай складно. Низка депутатів (частина "Слуги народу", фракція "Голос") і навіть колишній прем'єр Олексій Гончарук запустили флешмоб у соцмережах під тегом "нідефолту". Всі вони закликають піти проти інтересів колишніх власників "Привату" й проголосувати законопроєкт "Про банки" заради співпраці з МВФ.

До речі, сам президент Володимир Зеленський у стінах Ради просив свою фракцію підтримати проєкт закону. За його словами, зауваження є у всіх, але зараз таке рішення потрібно ухвалити для країни.

Жодного голосу "за" законопроєкт не дали представники "Опозиційна платформа – За Життя", як і "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Остання, до речі, активно виступала проти законопроєкту, відвідуючи численні ефіри на телеканалах. Серед що не фракційних "проти" виступили Антон Поляков (він зареєстрував найбільше правок, намагаючись затягнути прийняття документа) і Анна Скороход. В "Слузі народу" не підтримали документ т.зв. "група плюсів", яка найбільше пов'язана з Ігорем Коломойським – Олександр Ткаченко, Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк. Також не підтримав документ Максим Бужанський. Решта "слуг" або утрималася, або була відсутні.

"Голос", "Європейська солідарність" і "Довіра" підтримали законопроєкт практично повними складом своїх фракцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою.

У МВФ заявили, що в разі ухвалення закону про банки, Україна може претендувати на новий кредит.

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