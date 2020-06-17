Рада провалила голосування за законопроєкти "про воду для Криму"

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкти №2831-1 та №2831-2 про перелік підприємств, які не підлягають приватизації.

Зокрема, з документів під час підготовки було виключено дві компанії, які займаються постачанням води до Криму. Законопроект №2831-1 отримав 19 голосів, законопроект №2831-2 – 56 голосів. Документи відхилили.

Про які підприємства йде мова

З тексту законопроєктів виключили Управління Північно-Кримського каналу та Управління Головного Каховського магістрального каналу. Це два державні підприємства, ключовим завданням яких є забезпечувати Крим українською водою.

Продаж їх у приватні руки створює ризики, що новий власник відновить постачання води на анексований Росією півострів.

Голосування за законопроєкт 2831-1 Телеканал "Рада"

Голосування за законопроєкт 2831-2 Телеканал "Рада"

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати "Слуги народу" виключили зі списку підприємств, які не підлягають приватизації, дві компанії, що займаються постачанням води до Криму. Йдеться про Управління Північно-Кримського каналу та Управління Головного Каховського магістрального каналу, які раніше згадувалися в законопроєкті №2831-1 авторства президентської фракції.

Колишній нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Хлань заявив, що влада України може приховано готуватися до початку подання води в анексований Росією Крим.

За його даними, Каховський магістральний і Північно-Кримський канали планують передати в управління акціонерній компанії "Води Таврії", щоб приховано приватизувати. А та вже як приватна структура через фірми-прокладки теоретично зможе домовлятися про продаж води окупантам.

Раніше народний депутат України від "Слуги народу", глава бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Аристов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим. Маючи на увазі півострів, Аристов сказав про продаж "в Росію".