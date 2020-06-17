Рада провалила голосування за законопроєкти "про воду для Криму"
Верховна Рада провалила голосування за законопроєкти №2831-1 та №2831-2 про перелік підприємств, які не підлягають приватизації.
Зокрема, з документів під час підготовки було виключено дві компанії, які займаються постачанням води до Криму. Законопроект №2831-1 отримав 19 голосів, законопроект №2831-2 – 56 голосів. Документи відхилили.
Про які підприємства йде мова
З тексту законопроєктів виключили Управління Північно-Кримського каналу та Управління Головного Каховського магістрального каналу. Це два державні підприємства, ключовим завданням яких є забезпечувати Крим українською водою.
Продаж їх у приватні руки створює ризики, що новий власник відновить постачання води на анексований Росією півострів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати "Слуги народу" виключили зі списку підприємств, які не підлягають приватизації, дві компанії, що займаються постачанням води до Криму. Йдеться про Управління Північно-Кримського каналу та Управління Головного Каховського магістрального каналу, які раніше згадувалися в законопроєкті №2831-1 авторства президентської фракції.
Колишній нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Хлань заявив, що влада України може приховано готуватися до початку подання води в анексований Росією Крим.
За його даними, Каховський магістральний і Північно-Кримський канали планують передати в управління акціонерній компанії "Води Таврії", щоб приховано приватизувати. А та вже як приватна структура через фірми-прокладки теоретично зможе домовлятися про продаж води окупантам.
Раніше народний депутат України від "Слуги народу", глава бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Аристов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим. Маючи на увазі півострів, Аристов сказав про продаж "в Росію".