Під крики "Ганьба!" "Слуга народу" прийняла історичне рішення щодо ринку землі: що чекає українців

Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. У такий спосіб вже в жовтні 2020 року, якщо нардепи встигнуть до кінця року розглянути документ у другому читанні, українці зможуть продавати й купувати землю.

Голосування стало одним із найскандальніших за кілька місяців роботи парламенту. Категорично проти ринку землі виступили кілька фракцій (насамперед "Опозиційна платформа – За життя" і "Батьківщина"). Голосування відбувалося під крики "Ганьба!" і взаємні звинувачення в крадіжці. Проти проєкту виступила і фракція "Голос". Її глава Сергій Рахманін з трибуни запропонував відкласти рішення, обговорити його і внести правки.

Про те, яке рішення підтримали народні депутати, і що чекає українців, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що ухвалили в кінцевому підсумку

Напередодні голосування президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про те, чи купуватимуть землю іноземці, потрібно ухвалити на референдумі. Щоправда, в самому документі йдеться тільки про те, що такі обмеження будуть діяти до 2024 року. Ба більше, придбати паї зможуть українські юридичні компанії, якими володіють українці. Але водночас ніхто не може заборонити власнику української компанії, яка володіє землею, продати фірму іноземцю.

Отже, згідно з проєктом закону 2178-10 (автор глава профільного комітету Микола Сольський), землю зможуть купувати:

громадяни України;

юридичні особи України;

територіальні громади;

держава.

Іноземці мають право отримати землю в спадок, але заразом вони зобов'язані протягом року продати свою спадщину українцям. Варто зазначити, що у версії законопроєкту, який подав Кабмін, пропонували дозволити іноземним компаніям купувати паї в тому разі, якщо вони щонайменше три роки працюють в Україні.

Але проти такого рішення виступив президент Володимир Зеленський. Він і попросив підтримати ту версію документа (від профільного комітету), що не містить такої норми.

Ринок землі

До речі, напередодні голосування кілька соціологічних агентств випустили свої версії опитувань щодо підтримки українцями ринку землі. І результати виявилися кардинально різними. Так, група "Рейтинг" (опитування проводили з 28 вересня до 1 жовтня) заявила, що проти зняття мораторію на продаж землі – 73% опитаних. Тоді як Київський міжнародний інститут соціології (опитували 16-19 вересня) підрахували, що проти тільки 52%.

Ще одна спірна норма – скільки землі може потрапити в одні руки. Таке обмеження дозволяє виключити появу великих монополістів. У версії комітету максимум це:

35% земель сільськогосподарського призначення громади;

0,5% земель сільськогосподарського призначення України (приблизно 210 тис. га).

Першочергове право на купівлю має той, хто орендує землю. Але водночас він мусить заплатити ринкову ціну.

У разі зняття мораторію на продаж землі в Україні й відкриття ринку гектар коштуватиме понад $2 тис., заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький. "Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, що діє – це буде в середньому $2,2 тис. еквівалент за гектар. Якщо виходити з моделі з обмеженнями, це буде щонайбільше $1,5 тис. Ось ціна обмежень (те, що називається "тільки українці купують")", – зазначив він.

Чи буде референдум?

"Є різні моделі цього ринку. Наприклад, коли іноземці можуть або не можуть придбати землю. Але сам ринок існує. Фермери можуть брати кредити під землю, розширювати своє господарство, залучати інвестиції", – зазначив Зеленський під час свого звернення до українців.

Також він зазначив, що ця тема дуже чутлива, а тому запропонував вирішувати її спільно. "Було ухвалено рішення: між першим і другим читаннями до чинного проєкту закону будуть внесені правки, згідно з якими право купувати й продавати землю матимуть тільки українські громадяни і українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та установи, що мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі лише в разі, якщо на це буде дано згоду народу України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде міститися в законі", – заявив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!