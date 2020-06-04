Рада не затвердила програму уряду щодо виходу з коронакризи

Верховна Рада відправила на доопрацювання програму дій уряду зі стимулювання економіки України. Вона розрахована на три роки й містить приблизно 230 пунктів.

Рішення підтримали 245 народних депутатів. Документ у парламенті представив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у четвер, 4 червня.

Результати голосування Телеканал "Рада"

Програма містить заходи, які мають на меті допомогти малому та середньому бізнесу, стимулювати промисловість, аграрний бізнес, а також послабити адміністративний тиск на підприємців (так звана регуляторна гільйотина).

"Презентація, яку ми виклали, – це ідейний каркас програми, що містить аналіз поточного стану справ за ключовими секторами економіки. Цей ідейний каркас уже підкріплений пропозиціями щодо зміни нормативно-правового поля в рамках цієї програми. Передбачена також підтримка всіх секторів економіки, а головне – малого та середнього бізнесу. Програма дозволить нам стати на рейки економічного відновлення вже в другій половині цього року", – сказав Шмигаль.

Він додав, що першу програму дій уряду вже частково виконано. А тому він попросив Раду відправити її на доопрацювання, щоб уряд зміг внести в парламент новий документ.

Втім, це не остаточний варіант документа. Його ще доопрацьовують у міністерствах та обговорюватимуть у комітетах Ради.

10 пунктів програми:

Адаптивний карантин Розвиток малого і середнього бізнесу "Регуляторна гільйотина" Вдосконалення податкової системи Перезапуск промислового сектору Вихід з енергетичної кризи Реформування транспорту та інфраструктури Розвиток міжнародної торгівлі Підтримка АПК Цифрова трансформація та розвиток IT-сектору

Програма стимулювання економіки

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