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13 травня • оновлено в 16:47
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Медиків, які борються з COVID-19, звільнили від усіх податків

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Верховна Рада звільнила медиків, які борються з COVID-19, від сплати всіх податків і зборів на період боротьби з епідемією. Фактично це означає, що зарплата медиків зросте.

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Пільга стосується зарплати, доплати і премій медиків. Про це йдеться у законопроєкті №3329-д, який Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому у середу, 13 травня. Рішення підтримали 333 народні депутати.

Також фізосіб-підприємців ще на один місяць – до кінця травня 2020 року – звільнили від сплати ЄСВ. Для них на один місяць відклали нарахування пені.

Результати голосування

Результати голосування

Телеканал "Рада"

Мета документу – підтримати бізнес у період карантину, дати йому податкові пільги і спростити адміністративні процедури.

Зокрема, продовжено період, протягом якого ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, будуть звільнені від сплати ЄСВ на період з 1 по 31 травня 2020 року.

Медиків звільнили від податків

Медиків звільнили від податків

Що іще передбачає законопроєкт

  • продовження терміну незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

  • продовження терміну ненарахування пені до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

  • продовження мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

  • зменшення вимог до мінімального розміру статутного капіталу банків з 500 млн. грн. до 200 млн. грн;

  • продовження терміну дії Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", який завершується 1 серпня 2020 року, до 2024 року;

  • внесення низки інших змін, спрямованих, на врегулювання адміністративних процедур на період дії обмежувальних карантинних заходів та після їхнього завершення.

Законопроєкт було ухвалено за основу у першому читанні 30 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада розширила терміни розслідування фактів корупції Тимчасовою слідчою комісією, яка вивчить оприлюднені у ЗМІ факти про дії чиновників, які призвели до втрат держбюджету.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Карантин в Україні Податки в Україні Пільги в Україні
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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