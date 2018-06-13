RAB-тарифи в Україні: стало відомо, чому будемо платити більше

Найближчим часом в Україні можуть істотно змінитися тарифи на електроенергію для населення.

Про це заявив в ефірі ObozTV заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, зазначивши, що на сьогоднішній день передумов для зниження тарифу немає.

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"Якщо говорити про тарифи на електроенергію, то я не бачу ніяких підстав для зниження. Швидше навпаки, відбудеться зростання відповідних тарифів, бо близько 80% мереж, а в окремих регіонах і більше, морально і фізично застаріли", - зазначив експерт. "Активи старіють, а діючий тариф не змозі компенсувати витрати компанії на відновлення мереж. На жаль, навіть нинішнє подорожчання, яке нещодавно відбувалося у відношенні промислових підприємств, не дозволяє повністю компенсувати витрати", - сказав експерт.

"Необхідне залучення коштів інвесторів, але далеко не всі обленерго знають, яким чином залучати ці кошти і далеко не всі в змозі ці кошти активно відпрацьовувати. На жаль, без введення RАB-регулювання вийти з цієї ситуації, як мені здається, буде неможливо", - зазначив експерт.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг будуть отримувати тільки сумлінні платники спожитої послуги. Житлова субсидія призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію або оскарження заборгованості в судовому порядку. При наявності заборгованості за спожиті послуги більш ніж за 2 місяці субсидія на електроенергію не буде нараховуватися.

Українців, які отримують субсидії, будуть відвідувати інспектора , які оцінять матеріальний добробут субсідіантов.

В рамках виконання вимог МВФ найближчим часом в Україні може з'явитися нова система перевірки отримувачів субсидій. Крім того, планується "розбити" тарифи на газ та опалення і підвищити тариф на газ. У зв'язку з поділом тарифів на опалення і газ, українцям доведеться цілий рік платити за "розподіл" енергоресурсів на основі потужності.