"Житло для мільйонерів": скільки коштують квартири в хмарочосах Києва

Ціни на елітне житло у хмарочосах Києва доходять до 91 млн гривень, а площа однокімнатних квартир у них часто перевищує метраж трикімнатних у звичайних будинках.

При цьому українська столиця входить до десятка міст світу за кількістю висоток, а в Європі і взагалі займає перше місце. Про це йдеться в матеріалі "Сегодня". При цьому у нас немає будівель, які могли б позмагатися зі світовими рекордсменами за висотністю.

Журналісти з'ясували, які будинки в Києві вважаються найвищими і у скільки обійдеться квартира в топових хмарочосах столиці.

Найвищі будинки в Києві Інфографіка "Сегодня"

Будинок на Кловському узвозі, 7а (168 метрів)

Цей хмарочос із цегли та бетону побудували не так давно – в 2015 році. Він складається з двох секцій – 47-поверхового житлового комплексу і 18-поверхового офісного центру, між ними – 8-поверхова "перемичка".

"Всього в будинку 238 квартир, при цьому "однушки" за площею (89 кв.м) перевершують трикімнатні квартири в житлових будинках типової забудови. Вартість апартаментів в елітній висотці стартує від $175 тис. (Близько 4,4 млн грн). А найдорожча квартира розташована на 42-му поверсі і займає його повністю. У приміщенні – вільне планування, немає ремонту, але є дві величезні тераси, які "оперізують" квартиру з двох сторін. Вартість ВІП-апартаментів з площею 980 "квадратів" – $3,6 млн (понад 91,4 млн грн)", – йдеться в матеріалі.

Будинок на вулиці Лесі Українки, 7в (152,5 метра)

Будівля станом на кінець 2019 року є "наймолодшим" столичним хмарочосом – його здали в 2018 році. Всього в будинку 256 квартир, підземний паркінг, лаундж-зона з дитячими майданчиками, доступ до яких мають лише мешканці.

Головна визначна пам'ятка будинку – відкритий басейн на даху. Там же розташований фітнес-центр, ресторан і міні-парк із живими деревами.

"Найдешевша з пропонованих у продажу квартир – однокімнатна (44 кв.м) на 4-му поверсі за 145 тисяч доларів. В апартаментах акуратний ремонт, техніка і меблі. Найдорожча квартира – трикімнатна (112 кв.м) за 445 тисяч доларів (понад 10,9 млн грн) з дизайнерським ремонтом і дорогою технікою на 6-му поверсі. в апартаментах встановлена система "розумний будинок" і підігрів підлоги", – йдеться в матеріалі.

Срібнокільська, 1 і Княжий затон, 21 (128 метрів)

Ці житлові комплекси є "близнюками" і введені в експлуатацію в 2007 і 2008 роках. У кожному по 530 квартир, п'ятирівневі паркінги і вертолітні майданчики на дахах.

Порівняно з іншими міськими хмарочосами житло тут – за відносно доступними цінами. Наприклад, у комплексі на Княжому Затоні, 21 продається однокімнатна квартира (58 кв. м) на восьмому поверсі за $66 тис. (1,6 млн грн). Правда, вона в стані "після будівельників" – без ремонту і меблів. Найдорожчі апартаменти – в будинку на Срібнокільській, 1. За чотирикімнатну квартиру (140 кв. м) на 12-му поверсі з якісним офісним ремонтом і двома санвузлами просять $250 тис. (6,35 млн грн). До речі, на останніх поверхах є пропозиції вдвічі дешевші і з аналогічним метражем.

Проспект Перемоги, 11б (140-150 м)

Житловий комплекс з трьох веж планують закінчити в 2020 році, проте він вже потрапляє в список найвищих житлових висоток в Києві. 36-поверхові хмарочоси будуть об'єднані 5-поверховим "поясом", в якому будуть спорткомплекс, паркінг, великий басейн і парк з атракціонами для дітей. На даху п'ятиповерхового з'єднання облаштують внутрішній двір – через щільність забудови в цьому районі.

Видання повідомляє, що всі квартири в будинку поки продаються без ремонту, однак продавці обіцяють наявність всіх лічильників – на воду, електрику і тепло. Найдешевша пропозиція – "однокімнатка" (52 кв. м) на 9-му поверсі за $66,5 тис. (близько 1,6 млн грн), найдорожча – чотириповерхові апартаменти (181,9 кв.м) на останньому, 36-му поверсі за $352 тис. (близько 9 млн грн).

Оболонська набережна, 1 (122 м)

Житло тут – за цінами центру міста. Так, найдешевша пропозиція – скромна "одиничка" (37 кв.м) на п'ятому поверсі з видом на подвір'я за $80 тис. (понад 2 млн грн). В апартаментах немає балкона, але виконано дизайнерський ремонт.

"Найдорожча квартира – для мільйонерів. Шестикімнатний пентхауз (544 кв.м) знаходиться на 29-му і 30-му поверхах і обійдеться в $1,7 млн (близько 43,1 млн грн). У квартири окремий панорамний ліфт, просторе планування і відсутність ремонту. За словами продавця, з неї можливо облаштувати вихід на терасу, звідки можна буде милуватися захопливими краєвидами на річку", – йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в доступному для огляду майбутньому вартість оренди та продажу квартир в Україні буде тільки рости.

Ціни на оренду житла в Україні за останні 12 місяців зросли на 30-44%. Так, зняти однокімнатну квартиру в Києві зараз обійдеться в середньому від 6500 / місяць (в Деснянському районі) до 14 500 грн/місяць (в Печерському).

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