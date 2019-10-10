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10 жовтня • оновлено в 13:52
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"Справа не в "Приваті": Зеленський назвав справжню причину відставки Данилюка

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що колишній секретар РНБО Олександр Данилюк звільнився не через конфлікт навколо можливого скасування націоналізації ПриватБанку.

Про це глава держави сказав у четвер, 10 жовтня, в ході спілкування з журналістами на прес-марафоні. Так він спростував версію, висловлену Данилюком після залишення посади.

"Я не згоден з паном Данилюком. Я думаю, що він знає мене дуже давно і що я ставився до нього дуже добре. Я не згоден з його позицією, що він пішов через ПриватБанк. Думаю, це було некоректно", – сказав Зеленський.

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За його словами, коли Данилюк прийшов звільнятися, то розмов про те, що це пов'язано з "Приватом" він не вів.

"Саша хотів бути прем'єр-міністром України. Я сказав йому чесно, що ти дійсно нормальна професійна людина, але я вибрав іншу кандидатуру. І складні відносини з Богданом теж на це вплинули", – сказав президент.

"Справа не в "Приваті": Зеленський назвав справжню причину відставки Данилюка

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Раніше OBOZREVATEL першим повідомив про те, що Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади. Пізніше цю інформацію підтвердили в Офісі президента і сам секретар РНБО.

  • 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка.

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Особи
Володимир Зеленський Олександр Данилюк Андрій Богдан
Місце
Україна
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