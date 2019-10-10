"Справа не в "Приваті": Зеленський назвав справжню причину відставки Данилюка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що колишній секретар РНБО Олександр Данилюк звільнився не через конфлікт навколо можливого скасування націоналізації ПриватБанку.

Про це глава держави сказав у четвер, 10 жовтня, в ході спілкування з журналістами на прес-марафоні. Так він спростував версію, висловлену Данилюком після залишення посади.

"Я не згоден з паном Данилюком. Я думаю, що він знає мене дуже давно і що я ставився до нього дуже добре. Я не згоден з його позицією, що він пішов через ПриватБанк. Думаю, це було некоректно", – сказав Зеленський.

За його словами, коли Данилюк прийшов звільнятися, то розмов про те, що це пов'язано з "Приватом" він не вів.

"Саша хотів бути прем'єр-міністром України. Я сказав йому чесно, що ти дійсно нормальна професійна людина, але я вибрав іншу кандидатуру. І складні відносини з Богданом теж на це вплинули", – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше OBOZREVATEL першим повідомив про те, що Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади. Пізніше цю інформацію підтвердили в Офісі президента і сам секретар РНБО.

30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка.

Олександр Данилюк назвав однією з головних причин свого звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони ситуацію з можливою відміною націоналізації ПриватБанку.

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк свою відставку крім ситуації з ПриватБанком пояснив конфліктом з главою Офісу президента Андрієм Богданом.

Звільнений з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що пішов не просто з поста, а покинув команду президента Володимира Зеленського .

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