Зникли гроші: стало відомо, у чому підозрюють олігарха Фукса

Скандального олігарха Павла Фукса, якого оголосили в розшук у Росії, підозрюють у викраденні понад 7 млрд рублів.
Гроші могли зникнути під час будівництва ЖК Sky House у центрі Москви, яке бізнесмен вів із 2008 року. Про це йдеться в матеріалі "Комерсанта".
Видання пише, що клопотання про заочний арешт 47-річного Павла Фукса Таганський суд Москви розгляне 11 жовтня. Журналісти не сумніваються, що олігарха заарештують.
У матеріалі зазначається, що кримінальну справу, фігурантом якої став Фукс, у Росії порушили в 2018 році. Йшлося про залучення коштів пайовиків на будівництво елітного житлового комплексу Sky House. Олігарх встиг виїхати за кордон. Для дотримання формальностей МВС оголосило його у федеральний, а пізніше й міжнародний розшук. Однак, щоб почався пошук підозрюваного за лінією Інтерполу, необхідна була постанова про заочний арешт", – написано в публікації.
У матеріалі додають, що одіозний бізнесмен у Росії мав великі інтереси – від будівництва елітних житлових комплексів до придбання часток у найбільших комерційних банках. Він входив до числа найбагатших бізнесменів РФ.
"У Москві серед найбільших проєктів Павла Фукса, крім іншого, значилися вежі "Москва-Сіті", а також житловий комплекс Sky House. Його почали зводити ще у 2008 році, а терміни завершення будівництва неодноразово переносилися. Малося на увазі, що поблизу Садового кільця з'явиться ЖК загальною площею понад 146 тис. кв. м із восьми корпусів. За даними "Москомстройінвесту", "зараз корпуси №3 і №4 перебувають на високій стадії готовності, щодо корпусів №1 і №2 потрібен великий обсяг монтажних робіт", а в експлуатацію введен адміністративна будівля ТОВ "Олтер" (афілійоване з MosCityGroup). У той же час всі інші – як столичні, так і російські – активи девелопера і банкіра-втікача вже продані або збанкрутували. А сотні ошуканих пайовиків Sky House досі намагаються домогтися отримання своїх квартир", – розповідається у матеріалі про російський бізнес Фукса.
ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:
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Державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. В підсумку Україна втратила сотні мільярдів гривень.
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Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі українці, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.
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Фукс, який перебрався до України, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться у розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редради ЗМІ Михайла Бродського.
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