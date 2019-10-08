Зникли гроші: стало відомо, у чому підозрюють олігарха Фукса

Скандального олігарха Павла Фукса, якого оголосили в розшук у Росії, підозрюють у викраденні понад 7 млрд рублів.

Гроші могли зникнути під час будівництва ЖК Sky House у центрі Москви, яке бізнесмен вів із 2008 року. Про це йдеться в матеріалі "Комерсанта".

Видання пише, що клопотання про заочний арешт 47-річного Павла Фукса Таганський суд Москви розгляне 11 жовтня. Журналісти не сумніваються, що олігарха заарештують.

У матеріалі зазначається, що кримінальну справу, фігурантом якої став Фукс, у Росії порушили в 2018 році. Йшлося про залучення коштів пайовиків на будівництво елітного житлового комплексу Sky House. Олігарх встиг виїхати за кордон. Для дотримання формальностей МВС оголосило його у федеральний, а пізніше й міжнародний розшук. Однак, щоб почався пошук підозрюваного за лінією Інтерполу, необхідна була постанова про заочний арешт", – написано в публікації.

У матеріалі додають, що одіозний бізнесмен у Росії мав великі інтереси – від будівництва елітних житлових комплексів до придбання часток у найбільших комерційних банках. Він входив до числа найбагатших бізнесменів РФ.

"У Москві серед найбільших проєктів Павла Фукса, крім іншого, значилися вежі "Москва-Сіті", а також житловий комплекс Sky House. Його почали зводити ще у 2008 році, а терміни завершення будівництва неодноразово переносилися. Малося на увазі, що поблизу Садового кільця з'явиться ЖК загальною площею понад 146 тис. кв. м із восьми корпусів. За даними "Москомстройінвесту", "зараз корпуси №3 і №4 перебувають на високій стадії готовності, щодо корпусів №1 і №2 потрібен великий обсяг монтажних робіт", а в експлуатацію введен адміністративна будівля ТОВ "Олтер" (афілійоване з MosCityGroup). У той же час всі інші – як столичні, так і російські – активи девелопера і банкіра-втікача вже продані або збанкрутували. А сотні ошуканих пайовиків Sky House досі намагаються домогтися отримання своїх квартир", – розповідається у матеріалі про російський бізнес Фукса.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" майже 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на три гривні, з яких дві гривні з кожної поїздки відраховувалися безпосередньо до кишені путінського мільярдера.

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