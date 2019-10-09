"Помилилася" на 415 тисяч: Маркарову викликали до суду через декларацію

Нацагентство з попередження корупції направило до суду адмінпротокол щодо міністерки фінансів Оксани Маркарової. Її підозрюють у декларуванні недостовірних відомостей.

Йдеться про звіт чиновниці за 2017 рік. Про це пресслужба НАЗК повідомила у Facebook. Під час перевірки документа з'ясувалося, що туди записали недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів.

"У декларації посадова особа не вказала вартість своєї квартири та недостовірно зазначила доходи, отримані нею та членами її сім’ї – чоловіком і донькою. Також вона не зазначила цінні папери, що належать на праві власності їй та її чоловіку, й вказала недостовірні відомості про наявні у неї та її чоловіка кошти на банківських рахунках", – йдеться в повідомленні.

Загальна сума недостовірних відомостей у декларації – 415 тис. грн.

Сама Маркарова зіграла на випередження і ще минулого четверга у Facebook розповіла, що, на її думку, вся проблема – в методології підрахунку доходів і витрат чиновників.

"Перевірено 3 роки: 2015, 2016, 2017. Складено щодо мене один протокол за 2017 рік про адмінпорушення щодо "недостовірної", як вважає НАЗК, вартості декларування квартири, моєї зарплати в Мінфіні та грошових коштів на рахунках і деяких незначних доходів загалом на сумму понад 100 і менше 250 мінімумів. З протоколом не погоджуюся, тому готуюся надавати ці ж самі пояснення у суді. Водночас усе задекларовано, конфліктів інтересів не виявлено. Питання, як і попереднього разу, методологічні", – написала міністерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іноземні банки масово закрили рахунки членів команди президента України Володимира Зеленського та "95 кварталу". Про це сказав помічник президента Сергій Шефір.

Новообраний нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський назвав себе гривневим мільйонером, але відмовився подавати декларацію про доходи у 2019 році.

А народний депутат України від "Слуги народу" Анастасія Красносільская здивувала всіх своєю декларацією. У ній вона вказала "безцінне" рухоме майно – кішку Марусю.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!