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16 жовтня • оновлено в 16:00
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"Передамо прізвища у ЗМІ": Росія влаштувала чергову підлість кримчанам

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В анексованому Криму місцева "влада" дозволила податківцям шантажувати боржників передаванням їхніх імен і прізвищ у ЗМІ.

Про це заявив голова так званого управління Федеральної податкової служби у Республіці Крим Роман Наздрачьов, передають "РИА Новости". "Ми збираємося публікувати фотографії та імена боржників разом із сумами їхніх заборгованостей у газетах і показувати на телебаченні", – повідомив він.

Окупаційна влада говорить, що подібна практика не суперечить їхньому законодавству: розмір заборгованості та прізвище боржника не є таємницею, що охороняється законом.

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Причина, через яку податківці готові принижувати кримчан, банальна: дірки в бюджеті. За словами кримських чиновників, він на 40-45 відсотків формується надходженнями від податків на доходи фізосіб. Водночас, станом на 2019 рік, жителі півострова заборгували за податками сотні мільйонів рублів.

"З початку року ми спостерігаємо ослаблення дисципліни громадян щодо сплати податків. Не сплачено страхових внесків за реєстрацію ІП на загальну суму понад 300 млн рублів. Також більше 1 млрд рублів не сплачено з транспортного податку. Серед неплатників – співробітники державних підприємств", – поскаржилася "влада" Криму.

Борги кримчан

Борги кримчан

Як повідомляв OBOZREVATEL, поки "влада" анексованого Криму хваляться успіхами в будівництві траси "Таврида", місцеві жителі починають усвідомлювати, що за свою землю, на якій прокладають дорогу, вони нічого не отримають.

Суддю анексованого Криму, яка визнала майно Міноборони України на півострові власністю Росії, заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму долги
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Дудко Олег
Дудко Олег
Информация для свидомых папуасов- неуплата налогов, одно из самых серьезных преступлений у ваших хозяев пендосов.
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Он Алекс
Он Алекс
Все хорошо, так и надо. Хоть камни с неба.... ну а причины по каким не смог заплатить должник никого не интересуют, сразу на доску позора ...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Рагули, вам бояться нечего, бумаги газетной и эфирного времени для ваших должников не хватит. Вообще надо на карте мира вас обозначить "ДОЛЖНИК-ПОПРОШАЙКА" ...
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