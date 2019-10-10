"Нам викрутять руки": Зеленський різко висловився про "Північний потік-2"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, добудувавши газопровід "Північний потік-2", зможе "викрутити руки" Україні.

Тому, за його словами, підтримка США для нас життєво необхідна. Про це глава держави сказав у четвер, 10 жовтня, під час спілкування з журналістами на пресмарафоні. Так він відповів на запитання, чому на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом применшив обсяг допомоги, яку Україні надали країни ЄС.

"Ми вдячні європейцям. І вони дійсно нам допомагають. Але нам необхідний стратегічний партнер. І поки що проти "Північного потоку-2" введено санкції саме США. І ми їм вдячні. Тому що для нас це – енергетична безпека. Тому що ви знаєте, що через "Північний потік-2" нам викрутять руки повністю. Росія нам зможе викрутити руки. Так я думаю", – сказав Зеленський.

Президент додав, що крім санкцій проти газопроводу, США підтримали Україну в Польщі, давши альтернативну можливість отримувати газ. Також він згадав, що проти будівництва "Північного потоку-2" виступає Данія.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.

Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".

Проєкт зіткнувся із юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема, регулювання цього газопроводу.

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