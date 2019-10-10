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10 жовтня • оновлено в 21:33
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"Нам викрутять руки": Зеленський різко висловився про "Північний потік-2"

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, добудувавши газопровід "Північний потік-2", зможе "викрутити руки" Україні.

Тому, за його словами, підтримка США для нас життєво необхідна. Про це глава держави сказав у четвер, 10 жовтня, під час спілкування з журналістами на пресмарафоні. Так він відповів на запитання, чому на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом применшив обсяг допомоги, яку Україні надали країни ЄС.

"Ми вдячні європейцям. І вони дійсно нам допомагають. Але нам необхідний стратегічний партнер. І поки що проти "Північного потоку-2" введено санкції саме США. І ми їм вдячні. Тому що для нас це – енергетична безпека. Тому що ви знаєте, що через "Північний потік-2" нам викрутять руки повністю. Росія нам зможе викрутити руки. Так я думаю", – сказав Зеленський.

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Президент додав, що крім санкцій проти газопроводу, США підтримали Україну в Польщі, давши альтернативну можливість отримувати газ. Також він згадав, що проти будівництва "Північного потоку-2" виступає Данія.

"Нам викрутять руки": Зеленський різко висловився про "Північний потік-2"

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Теми
Поставки газу в Україну Санкції проти Росії Північний потік - 2
Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
Україна
Теги
Північний потік - 2 транзит газу
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hunt andres
hunt andres
Дудачок. Дания сама собирается присосаться к СП2)
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Федоров Федор
Федоров Федор
Посыл Вольдемара примерно таков - США, помогите нам пожалуйста, чтоб мы и дальше могли метать дepьмo в сторону России в ваших интересах и она нам при этом платила гроши за транзит. Одним словом Вальдемар ещё один сказочный талпайоп на посту президента Украины.
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Мир Миру
Мир Миру
Ніхто так і не порахував, скільки коштів на рік витрачає Нафтогаз для утримання ГТС в робочому стані. В твердій валюті, бажано. Може, це взагалі буде не вигідно, коли добудується друга гілка "Північного потоку".
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