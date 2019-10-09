"Крути колеса від цінового стресу" і здійснюй покупки в роботизованих аптеках

Настання холодів – це стрес. Коли нам холодно на вулиці, в офісі, вдома, не хочеться думати про роботу і займатися насущними справами. Підвищення цін – це також стрес. Нам доводиться витрачати більше грошей на звичні покупки. Тому роботизовані аптеки знижують, а не підвищують ціни на популярні товари. Молоді батьки купують там гігієнічні засоби для себе і малюка. Для захисту від сезонної застуди роботизовані аптеки пропонують товари, які допомагають підвищувати імунітет.

Ще в асортименті зустрічаються лікарські засоби і медичні вироби. Тільки два місяці покупці можуть купувати все це, заплативши до 25% менше коштів зі свого гаманця. Такі переваги дає акція "Крути колеса від цінового стресу" *. Про перелік спеціальних пропозицій і розмір знижок можна запитати у провізорів роботизованих аптек.

Акція діє з 01 жовтня по 30 листопада 2019 року. Якщо цього місяця ваші дні розписані по хвилинах, вирушайте за покупками у наступному. Знижку пропонують аптеки під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодія", "Аптека Копійка".

Якщо плануєте поїздку до іншого міста України по роботі або для відпочинку, можете не везти лікарські та гігієнічні засоби з собою. Коли приїдете до місця призначення, зайдіть до найближчої роботизованої аптеки та купіть все необхідне. Можна навіть зробити попереднє замовлення за допомогою аптечної довідки, щоб потрібні товарні позиції точно вас дочекалися. Наберіть телефон 5900, а потім заберіть товари у місці продажу.

Роботизовані аптеки довіряють пошук і розташування упаковок помічникові PharmBot. Провізор зосереджений на спілкуванні з вами. Робот PharmBot витрачає на роботу мізерно мало часу – він знаходить товар на полиці за 7 секунд. У роботизованих аптеках немає довгих черг, і ви можете швидко зробити покупки в обідню перерву або перед важливою зустріччю.

Нагадуємо, акція "Крути колеса від цінового стрес" в фармбрендах "Аптека Куля @", "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка" і "Благодія" діє цілих два місяці, щоб ви встигли кілька разів скористатися знижками і купити важливі товари, заплативши менше . Але не забудьте, що унікальна пропозиція завершиться 30 листопада цього року. Купуйте восени необхідну продукцію зі знижкою до 25%.

* Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент, на який надаються знижки, а також відсотки знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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