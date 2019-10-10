"Через Росію!" В ЄС зробили несподівану заяву про українську корупцію

Депутат Європарламенту від Болгарії Александр Александров-Йорданов назвав Росію причиною проблем із корупцією в Україні.

Про це парламентар, що входить до найбільшої в ЄП фракції Європейської народної партії, сказав у середу ввечері на слуханнях, присвячених ситуації в Україні, передає "РИА Новости". Він взяв слово після промови глави дипломатії Євросоюзу Федеріки Могеріні.

Александров-Йорданов спочатку розкритикував "формулу Штайнмаєра", заявивши, що вона вигідна Росії. А потім висловився про проблему корупції в Україні, відзначивши вагомість російського впливу.

"Ухвалена нещодавно "формула Штайнмаєра" грає на руку російській стороні. Але я б хотів сказати інше. Нам часто кажуть про зростання корупції в Україні. Так ось, корупція в Україні – це російський продукт", – сказав євродепутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, виключивши підприємства з т. зв. стопсписків, за тиждень (16–20 вересня) зібрав більше, ніж за 2018 рік.

Прокуратура Києва оголосила про підозру у заволодінні 1,1 млрд грн, які належали "УкрСиббанку", колишньому народному депутату IV-VIII скликань.

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