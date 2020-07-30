Як майнити біткоїни і заробляти на цьому: 5 фактів про видобуток криптовалют

За десять років індустрія видобутку криптовалют змінилася до невпізнання. Якщо спочатку для цього вистачало звичайного ноутбука, то зараз таке заняття не завжди вигідно навіть для майнерів із найкращим обладнанням.

Станом на 2020 рік у сфері видобутку біткоїнів через ускладнення процесу залишилися тільки самі технічно оснащені компанії, у яких є доступ до дешевого електрики. Всі інші вважають за краще видобувати інші криптовалюти (так звані альткоїни). Про це йдеться в публікації РБК.

З чого все починалося

Першим мейнером біткоїна став його творець – особа під псевдонімом Сатоші Накамото. Існує легенда, що Сатоші тривалий час видобував криптовалюту на самоті, і йому належить понад мільйон BTC. Але доказів цього немає.

На чому біткоїни видобувають зараз

Зараз біткоїни видобувають за допомогою ASIC-майнерів. Це спеціалізовані пристрої, завдання яких – робити тільки один вид обчислень, але дуже швидко. Першу криптовалюту перестали видобувати на відеокартах ще вісім років тому. Спочатку були спроби генерувати монети на FPGA-чіпах. Але вони були занадто дорогими і проіснували недовго.

Що таке халвінг

Халвінг – це дворазове скорочення винагороди майнера за видобутий блок. У травні 2020 року ця подія відбулася втретє. В результаті застарілі моделі устаткування перестали приносити прибуток. Судячи з хешрейту криптовалюти (сумарна обчислювальна потужність обладнання, задіяного у видобутку криптовалюти, прямо впливає на складність), який залишається високим і продовжує зростати, спільнота встигла підготуватися до халвінгу.

Точка беззбитковості видобутку біткоїна

Одна з головних метрик для майнерів – це точка беззбитковості видобутку біткоїна. Це відмітка, при якій ціна видобутку криптовалюти дорівнює її курсу. Однак це індивідуальний показник, який залежить від багатьох чинників. Найбільш базовий з них – вартість електрики.

Видобуток альткоїнов

Альткоїни (всі криптовалюти, крім біткоїнів) можна видобувати за допомогою відеокарт. Низька вартість устаткування і порівняно невисокий хешрейт призводять до того, що ентузіасти повертаються до майнінгу на відеокартах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна у вівторок, 28 липня, подолав психологічну позначку в $ 11,2 тис. Це рекорд за останні 10 місяців.