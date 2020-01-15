Путін вибрав собі наступника: топ-5 найгучніших фактів про нового прем'єра Росії

Президент Росії Володимир Путін призначив главою уряду Михайла Мішустіна. Він же, за традицією, може зайняти головне крісло в Кремлі вже у 2022-му, коли повноваження чинного президента закінчаться, а третій раз поспіль Путін балотуватися не зможе.

OBOZREVATEL зібрав топ-5 промовистих фактів про Мішустіна.

Улюбленець рупора Кремля

Главред Russia Today (російський пропагандистський державний телеканал) Маргарита Симоньян у своїх соціальних мережах розганяла інформацію про призначення Мішустіна ще до оголошення рішення Путіна. Головний пропагандист від Кремля впевнена: це найкращий вибір.

Чиновник зі стажем і пішов за Медведєва

Через 10 років держслужби, в 2008-му, Мішустін за власним бажанням пішов із влади, покинувши посаду глави Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості.

Що цікаво, це сталося тоді ж, коли Путін ненадовго поступився своїм місцем у Кремлі Дмитру Медведєву (на виборах у 2008-му Путін не міг балотуватися втретє поспіль і поступився місцем Медведєву).

Податкову Мішустін очолив уже через кілька років. І керував нею всі 9 років. Варто відзначити, що в Росії це один із найбільш корумпованих органів влади.

Доларовий мільйонер

В офіційній біографії зазначено, що свій величезний статок майбутній прем'єр нібито заробив під час роботи у великих компаніях: Міжнародний комп'ютерний клуб, ОФГ Інвест.

Щорічно доходи сім'ї Мішустіна складають десятки мільйонів рублів. Наприклад, у 2016 році він заробив 18,5 млн рублів (300 тис. доларів), а його дружина 77,3 млн руб (1,2 млн доларів). Відповідно до декларації про доходи за 2018 рік, дохід Мішустіна Михайла склав 18 млн . рублів (280 тис. доларів), а його дружини 48 млн. рублів (780 тисяч доларів).

Хокеїст, як Путін

Михайло Мішустін – завзятий хокеїст. Він фанат "армійського" московського клубу ЦСКА. Офіційний член наглядової ради клубу, регулярно бере участь у домашніх матчах команди.

Приймає скарги на Навального

Після низки розслідувань під авторством російського опозиціонера Олексія Навального (чиє прізвище принципово не називає Путін, акуратно підбираючи займенники), особисто Мішустін отримував скарги на політика, мовляв, у його офісі ховаються від сплати податків.

Наприклад, кілька років тому російський союз платників податків скаржився Мішустіну на те, що опозиціонер не платить державі, посилаючись на публікації в ЗМІ.

До речі, поки писався цей матеріал, із російської Вікіпедії зник цілий шматок інформації про заробітки Мішустіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Медведєв заявив про відставку після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам. Президент зібрався запропонувати йому посаду заступника голови Радбезу РФ.

Міністри застигли на місці, почувши про розпуск Кабміну.

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