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27 березня • оновлено в 15:36
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Рішення Путіна про боротьбу з коронавірусом піддали жорсткій критиці: Кремль відповів

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У Росії провідні економісти розкритикували рішення президента РФ Володимира Путіна влаштувати росіянам "неробочий тиждень" замість жорсткого карантину.

Вони нагадали, що після подібних напівзаходів в Італії почалися масові зараження, після яких від хвороби почали вмирати сотні людей. Відкритий лист про це в Facebook опублікував професор Чиказького університету і Вищої школи економіки РФ Костянтин Сонін.

У Кремлі задумалися про епідемію

У Кремлі задумалися про епідемію

Він нагадав, що під час "відпустки" росіяни не залишаться вдома, а поїдуть на дачі, в парки і інші місця, де збирається багато людей.

"Ця помилка вже була допущена місяць тому в Італії. Після оголошення "м'якого карантину" і вихідних для більшості громадян, рівень спілкування тільки виріс. Італійці насолоджувалися весняною погодою в барах, ресторанах, і парках, відвідували церковну службу, подорожували по південних регіонах. Коли через два тижні Італія усвідомила свою помилку і оголосила жорсткий карантин, було вже пізно", – написав Сонін.

На його думку, в Росії потрібно негайно вводити жорсткий карантин, на якому людям можна буде виходити на вулицю лише за їжею та ліками. Також держава в цій повинна підтримувати економіку і бізнес.

У Кремлі у відповідь заявили, що розглянуть лист економістів, правда, ніяких гарантій не дали, передає РБК. "Немає сумніву, що з цією точкою зору ознайомляться в штабі. Звичайно, це буде розглядатися поряд з іншими точками зору. Існують різні сценарії, різні за і проти. Кінцеве рішення приймається керівництвом країни, яке, зваживши всі пропозиції, приймає найбільш правильне з них", – сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Коронавірус
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії карантин
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