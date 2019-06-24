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Путін передумав: санкції проти України різко переглянули

19тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін вніс поправки до свого указу, яким дозволив автомобільний і залізничний транзит українських товарів через територію РФ за наявності на транспортних засобах і товарах пломб, що використовують технологію "ГЛОНАСС" (аналог GPS).

Про це повідомляє "Європейська правда". Зміни стосуватимуться транзиту українських товарів, які йдуть у треті країни через територію Росії, зокрема у країни Середньої Азії.

Уряду доручили затвердити перелік пунктів пропуску через держкордон для транзиту, порядок здійснення перевезень, вимоги до пломб ГЛОНАСС, порядок видачі талонів, а також забезпечити створення та експлуатацію системи контролю.

Путін передумав: санкції проти України різко переглянули

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Обліковий талон повинен бути у водія автомобіля, який здійснює транзит. У разі порушення порядку використання пломб талони анулюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія оголосила про заборону на експорт в Україну з 1 червня нафти і нафтопродуктів. Таким чином РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів України переліку російських товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

Після цього російські компанії "Роснефть" і "Лукойл" запросили в уряду РФ спеціальні дозволи на ввезення нафтопродуктів в Україну.

29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу про продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Росії до кінця липня 2019-го (рішення можуть продовжити) діють такі обмеження:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів та їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт та імпорт зброї;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій та послуг, які можуть бути використані для видобутку і розвідки нафти.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Україна
Тег
санкции
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леня зе
леня зе
та нормально 500 $ пломба
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CARGO 100
CARGO 100
леня зе, скоро Трансиранский канал начнут строить, а это $ 3 - 3,5 млрд. в год.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
леня зе, каждому
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ефимов владимир
ефимов владимир
Транзит будет разрешен "при обеспечении прослеживаемости с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей, которые осуществляют перевозки, учетных талонов". Так и раньше было, разгрузился по дороге, штраф в 10-ти кратном размере от стоимости груза. А запрета, как такового, не было.
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CARGO 100
CARGO 100
"резко пересмотрели"... Ну и правильно. Это же деньги. За транзит надо платить ... За ГЛОНАСС надо платить. Всё под контролем.
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