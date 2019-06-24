Путін передумав: санкції проти України різко переглянули

Президент Росії Володимир Путін вніс поправки до свого указу, яким дозволив автомобільний і залізничний транзит українських товарів через територію РФ за наявності на транспортних засобах і товарах пломб, що використовують технологію "ГЛОНАСС" (аналог GPS).

Про це повідомляє "Європейська правда". Зміни стосуватимуться транзиту українських товарів, які йдуть у треті країни через територію Росії, зокрема у країни Середньої Азії.

Уряду доручили затвердити перелік пунктів пропуску через держкордон для транзиту, порядок здійснення перевезень, вимоги до пломб ГЛОНАСС, порядок видачі талонів, а також забезпечити створення та експлуатацію системи контролю.

Обліковий талон повинен бути у водія автомобіля, який здійснює транзит. У разі порушення порядку використання пломб талони анулюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія оголосила про заборону на експорт в Україну з 1 червня нафти і нафтопродуктів. Таким чином РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів України переліку російських товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

Після цього російські компанії "Роснефть" і "Лукойл" запросили в уряду РФ спеціальні дозволи на ввезення нафтопродуктів в Україну.

29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу про продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Росії до кінця липня 2019-го (рішення можуть продовжити) діють такі обмеження:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів та їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій та послуг, які можуть бути використані для видобутку і розвідки нафти.

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