Пустив гроші на стіну з Мексикою: Трамп несподівано підіграв Росії

Президент США Дональд Трамп направив $771 млн, призначених для боротьби з Росією, на будівництво стіни з Мексикою.

Про це в Twitter написав американський сенатор Чак Шумер, повідомляє "Громадське". Спочатку ці гроші призначалися для програми "Європейська оборонна ініціатива".

"Скорочення підтримки наших надійних європейських союзників проти російської агресії для прискорення марнославного політичного проекту Трампа – за який, як він обіцяв, мала заплатити Мексика — це неприпустимо, неправильно і послаблює нашу національну безпеку", — написав політик.

На його думку, такі дії Трампа разом із "млявим наданням допомоги Україні" допомагають президенту Росії Володимиру Путіну. Він пообіцяв, що Конгрес не підтримає президента, який "узурпує наше ексклюзивне право розпорядження бюджетом".

President @realDonaldTrump is, yet again, putting Vladimir Putin before the security of the American people and our allies . pic.twitter.com/cvXumFmaRA