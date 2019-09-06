Пустив гроші на стіну з Мексикою: Трамп несподівано підіграв Росії

Президент США Дональд Трамп направив $771 млн, призначених для боротьби з Росією, на будівництво стіни з Мексикою.

Про це в Twitter написав американський сенатор Чак Шумер, повідомляє "Громадське". Спочатку ці гроші призначалися для програми "Європейська оборонна ініціатива".

"Скорочення підтримки наших надійних європейських союзників проти російської агресії для прискорення марнославного політичного проекту Трампа – за який, як він обіцяв, мала заплатити Мексика — це неприпустимо, неправильно і послаблює нашу національну безпеку", — написав політик.

На його думку, такі дії Трампа разом із "млявим наданням допомоги Україні" допомагають президенту Росії Володимиру Путіну. Він пообіцяв, що Конгрес не підтримає президента, який "узурпує наше ексклюзивне право розпорядження бюджетом".

President @realDonaldTrump is, yet again, putting Vladimir Putin before the security of the American people and our allies . pic.twitter.com/cvXumFmaRA - Chuck Schumer (@SenSchumer) September 5, 2019

Трамп допоміг Путіну

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Дипломатичні й економічні санкції проти Росії і низки російських чиновників і політиків були введені незабаром після анексії Криму.

США і ЄС створили свої санкційні списки російських осіб, причетних до анексії Криму. Зарубіжні активи цих персон були заморожені, а їхнє право на в'їзд в Америку і Європу ліквідовано.

Відтоді нові санкції проти Росії вводилися США і ЄС регулярно — після початку війни на Донбасі й катастрофи малайзійського "Боінга777" рейсу МН17. Пізніше до них приєдналися як країни "Великої сімки", так і країни-партнери Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, а також НАТО.

Санкції ЄС проти Росії включали в себе, серед іншого, заборону інвестицій у російські проекти, заборону на продаж в Росію військових товарів та товарів подвійного призначення.

Комітет постійних представників країн Європейського Союзу (Coreper) погодив 4 вересня рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

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