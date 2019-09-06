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8 вересня • оновлено в 11:42
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Пустив гроші на стіну з Мексикою: Трамп несподівано підіграв Росії

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Президент США Дональд Трамп направив $771 млн, призначених для боротьби з Росією, на будівництво стіни з Мексикою.

Про це в Twitter написав американський сенатор Чак Шумер, повідомляє "Громадське". Спочатку ці гроші призначалися для програми "Європейська оборонна ініціатива".

"Скорочення підтримки наших надійних європейських союзників проти російської агресії для прискорення марнославного політичного проекту Трампа – за який, як він обіцяв, мала заплатити Мексика — це неприпустимо, неправильно і послаблює нашу національну безпеку", — написав політик.

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На його думку, такі дії Трампа разом із "млявим наданням допомоги Україні" допомагають президенту Росії Володимиру Путіну. Він пообіцяв, що Конгрес не підтримає президента, який "узурпує наше ексклюзивне право розпорядження бюджетом".

Трамп допоміг Путіну

Трамп допоміг Путіну

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Дипломатичні й економічні санкції проти Росії і низки російських чиновників і політиків були введені незабаром після анексії Криму.

  • США і ЄС створили свої санкційні списки російських осіб, причетних до анексії Криму. Зарубіжні активи цих персон були заморожені, а їхнє право на в'їзд в Америку і Європу ліквідовано.

  • Відтоді нові санкції проти Росії вводилися США і ЄС регулярно — після початку війни на Донбасі й катастрофи малайзійського "Боінга777" рейсу МН17. Пізніше до них приєдналися як країни "Великої сімки", так і країни-партнери Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, а також НАТО.

  • Санкції ЄС проти Росії включали в себе, серед іншого, заборону інвестицій у російські проекти, заборону на продаж в Росію військових товарів та товарів подвійного призначення.

  • Комітет постійних представників країн Європейського Союзу (Coreper) погодив 4 вересня рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

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Тема
Санкції проти Росії
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
санкции
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Опять зрада рагулям,свынота надеялась шо в таком деле как вредить России их не обойдут парой серебрянников.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Шапиро Женька, А что там есть пункт"два серебрянника рагулям на вредительство России""?Я не думаю,что бы америгосы вам за это еще бабосы будут давать,вы и по собственной инициативе из шаровар выпрыгиваете.Я не имею в виду 250 лямов пидтримки ""обороноздатности свынарни".А санкции очень полезны для России,с этим я согласен,они заставляют шевелиться по всем направлениям,и не надеяться ,ну нет у нас,купим у буржуинов.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Бабаев Бабай:"Опять зрада " Это не зрада, а скверное образование в России: в США расходы утверждает Конгресс, а не Президент. Кроме того, как Вы знаете, санкции лишь укрепляют экономику России, так что теперь она станет ещё крепче.
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Питон Каа
Питон Каа
Это не Трамп подыграл России, а Мексика, которая постоянно засылает в США своих нелегальных мигрантов, на которых США вынуждены тратить часть бюджетных денег, вместо того, чтобы дать их Украине. Да еще наглые мексиканцы отказались финансировать строительство "стены Трампа" и тогда пришлось еще взять немного из тех денег, которые предназначены для пакостей в Европе против России. Вот ведь гады какие.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чак ШУМЕР :-D
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