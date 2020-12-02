ПУМБ побив щорічний рекорд: кому довірилися українці в 'Чорну п'ятницю'

Банк ПУМБ за тиждень з 23 по 29 листопада (період великих знижок, так звана "Чорна п'ятниця") видав загалом близько 57 тисяч кредитів. Завдяки банку українці купили товари зі знижками на загальну суму 1 млрд грн.

Про це OBOZREVATEL повідомила прес-служба установи. У 2020-му ПУМБ побив рекорд минулого року, обсяг виданих кредитів зріс на 60% у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го.

Загалом клієнтам банку вдалося оформити 57 тисяч споживчих кредитів, а картою "ВСЕМОЖУ" за цей час розрахувалися 864 тис. разів. Ось лише кілька цифр:

ПУМБ видав найбільше класичних товарних кредитів у період "Чорної п'ятниці" в "Comfy", "Ельдорадо", "Фокстрот";

кредити на загальну суму 1 млрд ─ прецедент в історії банку;

об'єм кеш-кредитів у сім разів перевищив обсяг готівки кредитів, виданих за промо-період у 2019 році.

"ПУМБ побив власний минулорічний рекорд з видачі кредитів у "Чорну п'ятницю". Мільярд ─ це прецедент в історії банку. І ще привід пишатися якісними і зручними продуктами, адже саме через вигідні умови кредитування все більше українців обирають ПУМБ. Думаю, банк має всі шанси стати за підсумками "Чорної п'ятниці" 2020 лідером за загальним обсягом виданих позик ", ─ прокоментував заступник Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу Себастіан Рубай.

За підсумками промо-періоду банк видав на придбання побутової техніки понад 18,6 тис. товарних кредитів на загальну суму 299 млн грн.

За підсумками промо-періоду українці оформили у ПУМБ 8,7 тис. кредитів готівкою на загальну суму 244,5 млн грн.

Такий масштабний приріст пояснюється тим, що на період "Чорної п'ятниці" ПУМБ вдвічі знизив щомісячну комісію за кредитом ВСЕЯСНО ─ до 1,99%. Для клієнтів це означає зменшення загальних витрат за кредитом вдвічі.

Осінніми знижками скористалися також власники кредитних карток ПУМБ, оформивши сервіс "Сплачуй частинами" 13,4 тис. разів і придбавши сумарно товарів на суму 64 млн грн. Це вдвічі більше, ніж сума кредитів для сервісу "Сплачуй частинами" за період "Ччорної п'ятниці" в минулому році. Також протягом тижня українці оформили трохи більше 16 тис. кредитних карток ПУМБ "ВСЕМОЖУ".

Загалом протягом "чорного тижня" українці купили товарів за кредитними картами ПУМБ на 274,3 млн грн. Це вдвічі більше у порівнянні з торішньою "Чорною п'ятницею".

Українці обирають для покупок той банк, якому довіряють. Покупки в період "Чорної п'ятниці" ─ можливість заощадити. Зробити покупку, без якої і так не можна було обійтися, але зі значною знижкою.

ПУМБ пішов назустріч своїм клієнтам ─ окрім знижок в магазинах запропонував і особливі умови за кредитами для своїх клієнтів. І це дало свій результат. Крім того, як уже писав OBOZREVATEL, користуватися кредитною карткою для таких покупок і повертати їх в пільговий період (коли немає переплат) навіть вигідніше, ніж витрачати власні кошти.

Про те, як правильно брати в борг і яким продуктом банку краще скористатися, читайте незабаром в спецпроекті банку ПУМБ і OBOZREVATEL.

АТ "ПУМБ". Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р.