Перевірки та переатестація: Гончарук оголосив про масштабні чистки у податковій

У Кабінеті міністрів України заявили, що не дозволять нікому в Державній податковій службі вимагати хабарі у підприємців і прикриватися "дахом".

Тому в ДПС проведуть перевірки і переатестацію працівників. Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у Facebook, прокоментувавши затримання на хабарі в $25 тис. керівниці податкової Одеської області Наталії Чеботарьової.

"Якщо раніше подібні ситуації були нормою, то зараз цього не буде. Судячи з того, що ця історія трапилася нещодавно – далеко не всі державні службовці усвідомили, що правила змінилися. Розслідування таких випадків буде максимально публічним, люди мають знати в обличчя хабарників та корупціонерів", – написав Гончарук.

Прем'єр розпорядився, щоб голова ДПС Сергій Верланов поїхав в Одесу розібратися у ситуації, а також зажадав, щоб керівникам територіальних органів ДПС та її Центрального апарату влаштували перевірку доброчесності та відповідності антикорупційному законодавству.

Також Гончарук вимагає, щоб у двотижневий термін у податковій розробили і подали в КМУ план переатестації всіх працівників.

Гончарук висловився про хабарі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 13 січня, працівники Національного антикорупційного бюро України затримали в.о. начальниці ГУ Державної податкової служби в Одеській області Наталію Чеботарьову за підозрою в даванні хабара.

НАБУ вело справу Чеботарьової ще з грудня 2019 року. Про це повідомила пресслужба Бюро, опублікувавши відео, на якому було зафіксовано факт давання хабара у $25 тисяч.

В Одесі усунули все керівництво податкової. Це трапилося після гучного скандалу з хабаром, на якій попалася глава Одеської податкової Наталія Чеботарьова.

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