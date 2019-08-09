Провал "Газпрому" в Європі: підраховано збитки газового монополіста від експорту

У серпні 2019 року експорт російського газу в Європу може обвалитися на 10%.

Про це свідчать розрахунки, проведені виданням "Комерсант". Там пишуть, що поставки за перші шість днів серпня показують, що уникнути спаду експорту в цьому місяці буде майже неможливо.

"Експорт газу" Газпрому "в далеке зарубіжжя в серпні може впасти більш ніж на 10%. ... За даними компанії, експорт у далеке зарубіжжя склав в середньому 465 млн кубометрів на добу – це приблизно на рівні липня, але більш ніж на 22% нижче, ніж в середньому в серпні 2018 року, і майже на 12% нижче, ніж у серпні 2017 року", – сказано в матеріалі.

Незважаючи на порівняно дешевий газ, сховища Європи вже зараз практично заповнені. Так що навіть з міркувань економії закачувати його вже майже нікуди. До того ж є конкуренція від постачальників скрапленого газу.

У Росії сподіваються, що від експортного провалу "Газпром" можуть врятувати Україна і Угорщина.

"Закачування додаткових обсягів газу в сховища з боку Угорщини та України може частково підтримати експортні поставки. Хоча "Газпром" і не поставляє газ Україні напряму, він потрапляє в країну через реверсні поставки зі Словаччини, Угорщини і Польщі", – цитує "Комерсант" заступника гендиректора Фонду національної енергетичної безпеки Олексія Гривача.

Також на користь Росії може зіграти можливий зрив переговорів "Газпрому" і України по транзиту в Європу. Країни ЄС, передбачаючи можливі перебої, можуть користуватися газом "з коліс", залишаючи запаси в підземних сховищах на "чорний день".

"З 1 січня 2020 року закінчується контракт на транзит російського газу через Україну, і на даний момент переговори про його відновлення не почалися. Багато експертів вважають, враховуючи досвід попередньої газової кризи 2009 року, що відсутність контракту може привести до перебоїв з поставками газу в Європу в січні 2020 року", – зазначає Гривач.

"Газпром" буде нести великі збитки

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" може на деякий час повністю припинити транзит газу через Україну, щоб шантажувати Євросоюз припиненням поставок.

"Газпром" має намір продовжити на рік контракт на транзит газу з Україною, щоб виграти час для завершення будівництва обхідних маршрутів поставок.

Україна наполягає на укладенні контракту терміном на 10 років.

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