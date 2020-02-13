Головна Новини
13 лютого • оновлено в 17:56
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Проти Росії ввели нові санкції: хто потрапив під удар США

1.8т
Читати матеріал російською

США ввели санкції проти трьох російських трьох організацій за законом про нерозповсюдження зброї масового знищення у відношенні Ірану, КНДР і Сирії.

Під штрафи потрапили "Кумертауське авіаційне виробниче підприємство", військово-промислова корпорація "Науково-виробниче об'єднання машинобудування" і "Конструкторське бюро приладобудування", повідомляє "ТАСС".

Новини
Всупереч санкціям? У Путіна сказали, коли запустять "Північний потік"

Як випливає з цього документу, рішення про застосування обмежувальних заходів набуло сили 3 лютого. У чорному списку фігурує цілий ряд китайських компаній.

Термін дії санкцій становить два роки, однак може бути скорочений або припинений рішенням держсекретаря США Майклом Помпео.

Санкції США

Санкції США

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

  • Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

  • Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

  • Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

  • Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

  • Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Санкції проти Росії
Місце
США
Теги
Держдеп США санкции
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
9
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"США ввели санкции против трех российских трех организаций" "В черном списке фигурирует целый ряд китайских компаний" Вы определитесь, Россия или Китай, звезды Обсоса))) На коленке что ли новости пишете, рагульё))) Специалисты, блин)))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Радченко Владимир
Радченко Владимир
Чистяков Шурик, Ты реально Шурик! Отсасывают то как раз мокши и китайцы, а рагулье вроде шуриков по сему поводу пытаются щечки раздувать. И реально переть какой то понос.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги