Проти Росії ввели нові санкції: хто потрапив під удар США

США ввели санкції проти трьох російських трьох організацій за законом про нерозповсюдження зброї масового знищення у відношенні Ірану, КНДР і Сирії.

Під штрафи потрапили "Кумертауське авіаційне виробниче підприємство", військово-промислова корпорація "Науково-виробниче об'єднання машинобудування" і "Конструкторське бюро приладобудування", повідомляє "ТАСС".

Як випливає з цього документу, рішення про застосування обмежувальних заходів набуло сили 3 лютого. У чорному списку фігурує цілий ряд китайських компаній.

Термін дії санкцій становить два роки, однак може бути скорочений або припинений рішенням держсекретаря США Майклом Помпео.

Санкції США

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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