Проти Росії ухвалять нові "пекельні" санкції: в США назвали дату

Комітет Сенату США з міжнародних відносин 11 грудня збирається ухвалити нові "пекельні" санкції проти Росії.

Про це в середу, 4 грудня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає "Інтерфакс-Україна". "Комітет розгляне законопроєкт, який передбачає санкції щодо російських представників, кібероперацій і експорту скрапленого газу (СПГ) у зв'язку з втручанням РФ у вибори та іншими проблемами", – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що законопроєкт про санкції відносно старий – про те, що його внесли на розгляд, стало відомо ще 13 лютого 2019 року. Його автори – два сенатори-республіканци і три демократи.

Того ж дня комітет Сенату розгляне і законопроєкт із санкцій щодо Туреччини за придбання російських зенітних ракетних комплексів С-400.

США ухвалять нові санкції проти Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб в РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Конгрес США планує ввести санкції проти компаній з Німеччини та Швейцарії, які займалися будівництвом трубопроводу "Північний потік-2". Обмеження можуть набути чинності вже до католицького Різдва, 25 грудня.

Компанія "ТІС-Крим", яка перевозила російських військових під час окупації Росією Криму, досі транспортує людей через Керченську протоку. Її так і не наздогнали українські та міжнародні санкції.

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