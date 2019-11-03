"Просто розвалиться": у Путіна зробили зухвалу заяву про транзит газу через Україну

Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну навіть за наявності альтернативних маршрутів.

Таку заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі пропагандистського ТВ у неділю, 3 листопада.

При цьому він поскаржився, що Україна не прагне до домовленостей з цього питання: "Президент Путін говорив, що ми не відмовляємося від транзиту через Україну, але ми не можемо це робити, якщо цього не хочуть самі наші українські візаві".

За словами Пєскова, "якщо не буде транзиту, то газотранспортна система України просто розвалиться".

Пєсков підкреслив, що продовження транзиту газу через територію України необхідне для самої України.

"На тижні відбулися переговори представників "Газпрому", українських колег і представників Єврокомісії з українського транзиту. Упирається це все в одне: чи потрібно транзитувати через Україну? Ну, звичайно, потрібно, очевидно, що потрібно", – заявив помічник Путіна.

Як писав OBOZREVATEL, недавно Путін закликав до обнуління судових претензій між "Газпромом" і "Нафтогазом України".

Мова йде про претензії, пов'язані з врегулюванням проблеми боргу та підписанням контрактів на транзит і поставку газу. Путін назвав абсурдними претензії Антимонопольного комітету України до "Газпрому" на $7 млрд.

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