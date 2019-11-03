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3 листопада • оновлено в 22:18
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"Просто розвалиться": у Путіна зробили зухвалу заяву про транзит газу через Україну

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Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну навіть за наявності альтернативних маршрутів.

Таку заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі пропагандистського ТВ у неділю, 3 листопада.

При цьому він поскаржився, що Україна не прагне до домовленостей з цього питання: "Президент Путін говорив, що ми не відмовляємося від транзиту через Україну, але ми не можемо це робити, якщо цього не хочуть самі наші українські візаві".

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За словами Пєскова, "якщо не буде транзиту, то газотранспортна система України просто розвалиться".

Пєсков підкреслив, що продовження транзиту газу через територію України необхідне для самої України.

"На тижні відбулися переговори представників "Газпрому", українських колег і представників Єврокомісії з українського транзиту. Упирається це все в одне: чи потрібно транзитувати через Україну? Ну, звичайно, потрібно, очевидно, що потрібно", – заявив помічник Путіна.

"Просто розвалиться": у Путіна зробили зухвалу заяву про транзит газу через Україну

Як писав OBOZREVATEL, недавно Путін закликав до обнуління судових претензій між "Газпромом" і "Нафтогазом України".

Мова йде про претензії, пов'язані з врегулюванням проблеми боргу та підписанням контрактів на транзит і поставку газу. Путін назвав абсурдними претензії Антимонопольного комітету України до "Газпрому" на $7 млрд.

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Теми
Поставки газу в Україну ринок газу
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Транзитировать может и нужно , но это возможно только после отказа от стокгольмских перемог . Пока есть претензии -- какой может быть транзит ?
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Мир Миру
Мир Миру
І чого це росіяни такі "добренькі" під морозець стали? Юлія Тимошенко одного разу вже підписувала газовий контракт, щоб країна не замерзла. Через нього відсиділа у в"язниці. Було це взимку. Випадковість?
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, Юлія Володимирівна все знає
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Науменко Адександр
Науменко Адександр
Останні конвульсії московського ведмедя, який потрапив в український капкан. Оскільки непохитність евро залежить від постачання московського газу, то доведеться Кремлю трахнути мошною і закрити борг перед Україною. До речі, гейропі Москва продає газ по 70$, а братському народу по 370$! Так хто там і кому продався? Га?
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Науменко Адександр, Это какой такой украинский капкан "? Про борг смешно было -- когда это Россия брала у вас в долг ?
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Провосеков Матвей, нам не соромно за свою мову. А вот твое недрврспитание и отсутствие элементарной культуры только еще раз доказывает полнейшую деградацию российского общества.
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