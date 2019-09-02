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2 вересня • оновлено в 11:31
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/ Ринки та компанії

Прощай, "Газпроме": Україна перейде на газ зі США

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Україна через Польщу купуватиме американський скраплений газ. Політичне рішення вже ухвалено, а найближчим часом почнуться поставки.

Як заявив на своїй пресконференції 2 вересня міністр енергетики і охорони середовища Олексій Оржель, Україна "дуже скоро вийде на проектне рішення" і поставки будуть реалізовані. "Був перший контакт із представниками адміністрації Трампа. Перший крок – аналіз, які роботи потрібно провести з української сторони, щоб могли збільшити поставки з LNG-терміналу в Польщі, а також диверсифікувати поставки", – пояснив Оржель.

Прощай, "Газпроме": Україна перейде на газ зі США

Зазначимо, що зараз більшість блакитного палива надходить із Росії. Водночас Україна платить не "Газпрому", а європейським компаніям, у яких перекуповує паливо, щоб не мати прямих угод з компанією країни-агресора.

Перекачування американського газу в Україну обмежують тільки потужності газопроводів Польщі в напрямку Сілезія – Підкарпаття. Їх збираються збільшити до 2021 року. Додамо, що вже на початку листопада в рамках угоди скраплений газ прибуде до польського СПГ-терміналу в Свіноуйсице. СПГ надійде в польську систему передачі після регазифікації, звідки він потрапить в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вже отримує газ зі Словаччини, Польщі та Угорщини. Київ призупинив імпорт газу з Росії у листопаді 2015 року, після анексії Криму та підтримки Москвою проросійських бойовиків на сході України.

"Укртрансгаз" заявив, що веде переговори з румунською компанією SNTGN Transgaz, а також іншими країнами щодо отримання газу з трансбалканського трубопроводу.

Побоювання, що російський "Газпром" повністю припинить транзит газу через Україну після добудови газопроводу "Північний потік-2", змушує Україну накопичувати на зиму великі обсяги газу в підземні сховища.

"Укртрансгаз" експлуатує 12 газосховищ загальною місткістю 31 млрд кубометрів.

Компанія "Укртрансгаз" готується до 1 січня відкрити ще один пункт для імпорту додаткових 1,5 млрд кубометрів природного газу з території Євросоюзу. Київ очікує, що Росія може припинити транзит газу через Україну, коли в 2019 році підійде до кінця термін попередньої угоди.

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Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" газ
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Близка к воплощению мечта репоедов оставить Украину без лаптежного газа. Несчастная Украина теперь вынуждена будет покупать американский газ и сильно страдать от его заниженной на 30% цены по отношению к цене на газ которую запрашивают репоеды.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Ну так это и было целью Госдепа. Бесплатные печенюшки только в мышеловке. Это примерно, как чесать левое ухо правой рукой через голову. А главное "дёшево".
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Прощай Газпром, только транзит сохраните))))))))) Смешные какие
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