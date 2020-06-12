Прокуратура викликала на допит керівництво ПриватБанку через справу Суркісів

Прокуратура Києва викликала на допит членів правління державного ПриватБанку у справі про депозити сім'ї Суркісів на суму понад $250 млн.

Повістки вручили 10 червня. Про це з посиланням на пресслужбу банку повідомив "Інтерфакс-Україна". Там уточнили, що повістки на допит надіслали всім членам правління.

Членів правління ПриватБанку викликали на допит у справі Суркісів

Водночас у пресслужбі заявили, що документи було оформлено з численними процесуальними порушеннями й датовано "заднім числом" – 27 травня – з вимогою з'явитися у прокуратуру 5 червня.

"Виклик на допит керівництва ПриватБанку за фактами невиконання сумнівних виконавчих проваджень банк розцінює як чергову спробу тиску на банк із боку осіб, пов'язаних із його колишніми власниками", – заявили у фінустанові.

Нагадаємо, рішенням НБУ 2016 року Суркісів було визнано інсайдерами ПриватБанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів із ПриватБанком.

На рахунку Ігоря Суркіса у ПриватБанку був 151 млн грн, Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочки Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батька братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.

Що відбувається в суді?

Верховний суд України відклав розгляд справи щодо законності конвертації 1 млрд грн рахунків сім'ї Суркісів під час націоналізації ПриватБанку через тиск на суддів.

Судді відмовилися працювати в умовах, коли ще до остаточного рішення їх звинувачують в упередженості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд у середу, 15 квітня, залишив чинною постанову Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного ПриватБанку $259 млн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.

Київський апеляційний суд відмовився задовольнити клопотання Мін'юсту (представляє інтереси Кабміну) про призупинення дії постанови, яка зобов'язує ПриватБанк виплатити депозити сім'ї Суркісів.

Державний ПриватБанк через суд хоче повернути 407 млн гривень, які у 2018 році з нього стягнуто на користь братів Суркісів у справах за позовами АТ "А-Банк" і ТОВ "ФК" Динамо "Київ", які їм належать.

10 червня суд відхилив апеляцію Кабміну на рішення Печерського суду Києва від 9 лютого 2017 року, яка зобов'язувала ПриватБанк виконувати умови за депозитними договорами з офшорними компаніями братів Суркісів.