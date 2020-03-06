Програли апеляцію: суд став на сторону заводу Коломойського у справі з ПриватБанком

ПриватБанк і Нацбанк України програли апеляцію: Північний апеляційний госпсуд визнав претензії заводу бізнесмена Ігоря Коломойського на 22 млн гривень.

Суд залишив в силі рішення Госпсуду Києва від 17 грудня 2019 року, який задовольнив позов "Нікопольського заводу феросплавів" до ПриватБанку і стягнув з банку на користь заводу 21,8 млн грн. Про це повідомив Finbalance. Цю суму НЗФ як поручитель, виконавши мирову угоду, оплатив Нацбанку в рамках часткового погашення заборгованості ПриватБанку з рефінансування.

Завод Коломойського виграв суд у "Привату"

"Згідно з судовими матеріалами, НЗФ передавав у заставу для НБУ рухоме майно (тепловози, напіввагони) вартістю 40 млн грн. Відповідне обтяження було знято після виплати поручителем для кредитора 21,85 млн грн, як це було передбачено мировою угодою. Раніше НБУ заявляв, що ініціатором мирової угоди був НЗФ, і вона передбачала можливість погашення суми зобов'язань упродовж 12 місяців рівними частинами без комісії. При цьому 06.09.2019 року завод достроково погасив всю цю заборгованість", – йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Господарський суд Києва частково задовольнив позов "Нікопольського заводу феросплавів" до ПриватБанку і вирішив стягнути з нього 21,85 млн гривень.

Національний банк України можуть позбавити можливості забирати борги з компаній колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського за кредити рефінансування через стягнення заставного майна.

В кінці січня 2020 року Приватбанк виплатив 21,8 млн гривень "Нікопольського заводу феросплавів", який входить в структуру бізнесу мільярдера Ігоря Коломойського.

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