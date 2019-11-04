Головна Новини
4 листопада • оновлено в 10:59
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Прогноз змінився: аналітики розповіли, що буде з курсом валют в Україні

Читати матеріал російською

З понеділка, 4 листопада, в Україні може змінитися курс валют – гривня зміцниться аж до позначки 24,6–24,8 грн/$. Зараз середній курс в продажу встановлений на рівні 24,94 грн/$.

Такий прогноз дав в коментарі OBOZREVATEL керівник відділу аналітики Forex Club в Україні Андрій Шевчишин.

За його словами, наприкінці минулого тижня курс української гривні виріс на тлі повідомлення про те, що платоспроможні банки України за перші дев'ять місяців 2019 року отримали понад $1,9 млрд прибутку. Це більш ніж e 4,4 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Новини
"Гривня може зміцнитися": експерти пояснили, яким буде курс долара у 2020 році

"Новини попередніх днів продовжують нести позитив ринку. Приплив зовнішніх інвестицій зберігається, що підтримує гривню. Ймовірно, найближчим часом гривня увійде e більш широкий діапазон руху – 24,6-24,8 гривень за долар", – сказав Шевчишин.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара за перший тиждень листопада може девальвувати з 24,8 до 25,2 грн/$.

В Україні курс долара в понеділок, 4 листопада, знизився на 2 копійки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар гривня
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки