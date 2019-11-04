Прогноз змінився: аналітики розповіли, що буде з курсом валют в Україні

З понеділка, 4 листопада, в Україні може змінитися курс валют – гривня зміцниться аж до позначки 24,6–24,8 грн/$. Зараз середній курс в продажу встановлений на рівні 24,94 грн/$.

Такий прогноз дав в коментарі OBOZREVATEL керівник відділу аналітики Forex Club в Україні Андрій Шевчишин.

За його словами, наприкінці минулого тижня курс української гривні виріс на тлі повідомлення про те, що платоспроможні банки України за перші дев'ять місяців 2019 року отримали понад $1,9 млрд прибутку. Це більш ніж e 4,4 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

"Новини попередніх днів продовжують нести позитив ринку. Приплив зовнішніх інвестицій зберігається, що підтримує гривню. Ймовірно, найближчим часом гривня увійде e більш широкий діапазон руху – 24,6-24,8 гривень за долар", – сказав Шевчишин.

Курс долара в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара за перший тиждень листопада може девальвувати з 24,8 до 25,2 грн/$.

В Україні курс долара в понеділок, 4 листопада, знизився на 2 копійки.

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