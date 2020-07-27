Проєкт реконструкції аеропорту в Миколаєві виявився "відфотошопленим" плагіатом

Борис Бондар Ринки та компанії 20:12, 27.07.2020 Оновлено: 20:14, 27.07.2020

Турецька компанія NZD/Insaat, яка розробляла проєкт реконструкції Миколаївського аеропорту, презентувала відредагований ескіз проекту будівництва аеровокзалу в турецькому місті Токат.

Про це повідомив в Facebook журналіст Олег Деренюга. Меморандум про співпрацю з турками підписав заступник голови Миколаївської облради Тахір Садрідінов.

"Шановний перший заступник глави Миколаївської обласної ради Тахір Садрідінов. Під час підписання меморандуму з модернізації миколаївського аеропорту з нікому невідомими інвесторами з Туреччини, вам втюхали ескіз будівництва аеропорту в турецькому місті Токат, де в фотошопі замість Tokat Yeni Havalimanı написали "Міжнародний аеропорт Миколаїв", – зазначив Деренюга.

Він також виклав фотографії двох проєктів, які відрізняються один від одного лише написом над головним входом в термінал.

"Є до вас величезне прохання, давайте, коли наступного разу до вас звернуться друзі-інвестори, ви трошки почекайте і порадите з кимось, перед тим, як ганьбити нашу область, підписуючи щось незрозуміло з ким від імені Миколаївської області. Справа в тому, що нам і, можливо, іншим жителям нашого регіону трошки соромно після таких ваших інвестіціоннних меморандумів", - написав журналіст.

Журналіст показав, звідки взявся проєкт реконструкції аеропорту Миколаєва
(Facebook Олега Деренюги)
Проєктанати тільки замінили вивіску над головним входом
(Facebook Олега Деренюги)
Проєкт аеропорту в турецькому місті Токат
(Facebook Олега Деренюги)
В фотошопі замість Tokat Yeni Havalimanı написали "Міжнародний аеропорт Миколаїв"
(Facebook Олега Деренюги)
Меморандум про співпрацю з турками підписав заступник голови Миколаївської облради Тахір Садрідінов
(Facebook Олега Деренюги)
Реконструкцію миколаївського аеропорту планують з 2018 року
(Facebook Олега Деренюги)

Як повідомляв OBOZREVATEL, комунальне підприємство "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради за результатами тендеру замовило у фірми "ЄІС", яку підозрюють у фіктивному підприємництві, капітальний ремонт будівлі аеровокзалу за 102,2 млн гривень.

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Економіка Ринки та компанії

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